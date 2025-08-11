Einer der größten, wenn nicht überhaupt der größte Unterschied zwischen Linken und Rechten heutzutage ist dieser: Rechte sind ziemlich bis erschütternd doof – Linke hingegen überdurchschnittlich bis herausragend klug. Jeder wird Ihnen das bestätigen. Also gut, vielleicht nicht jeder. Aber zumindest jeder, auf den es ankommt. Und der es ja nun auch wirklich aus erster Hand weiß. Also jeder Linke.

Die Beweisführung für die Richtigkeit dieser Einschätzung kann jederzeit angetreten werden, in den letzten Tagen zeigt sie sich zum Beispiel eindrucksvoll anhand der Kontroverse um die Jeans-Werbung von Sydney Sweeney. Die – wie es im fortschrittlichen, bekanntlich keinerlei Diskriminierung duldenden Neusprech korrekterweise leicht angesäuert zu heißen hat – „normschöne“ US-Schauspielerin nützt ihre Bekanntheit und ihr per se schon verwerfliches Aussehen immer wieder für lukrative Werbedeals. Und als ob das allein nicht schon als moralische Bankrotterklärung genügen würde, tut sie dies in der Werbung für die Marke „American Eagle“ auch noch mit einem Wortspiel, das sich um den phonetischen Gleichklang der Worte „Jeans“ und „Genes“ dreht.

Mehr hat sie nicht gebraucht. Eine weiße, blauäugige und blond(gefärbte) Frau – und „Gene“? Da muss die progressive Empörungs-WG auf Social Media selbstredend Amok laufen. Herr Pawlow und sein Hund hätten die hellste Freude. Schnell war der Vorwurf der „Eugenik“ auf dem Tisch und von „White Supremacy“. Also jedenfalls alles voll Nazi. Auch hierzulande musste sich die Qualitätspresse – klarerweise sehr tadelnd – dazu äußern. Die Schriftleiterin der Toleranzplattform „diestandard.at“, die ungekrönte Königin des „Rage-Bait-Journalismus“, dekretierte: „Man muss nicht überkritisch sein, um hier die Verknüpfung gängiger Werbeästhetiken mit rassistischen Vorstellungen von, großartigen Genen‘ zu sehen, die Rassisten eben als weiß, blond und blauäugig fantasieren.“ Ja. Überkritisch vielleicht nicht. Aber möglicherweise was anderes. Jedenfalls, so der Schluss daraus, müsse man sich unbedingt empören. Auch das ist zweifellos richtig, es wird sich ja generell viel zu wenig empört. Gerade die Konsumenten von Qualitätsmedien können nicht genug davon bekommen, alle Zahlen beweisen das.