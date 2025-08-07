Sydney Sweeney: Blonde Haare, blaue Augen und Rassismus?

Es ist erst zwei Monate her, als Sydney Sweeney (bekannt aus der Kultserie „Euphoria“ oder der Romcom „Wo die Liebe hinfällt“) Seifen, die nach ihrem eigenen Badewasser riechen sollen, an Männer verkauft hat. In dem Video, das Produkt bewerben sollte, begrüßt sie ihre Zuseher mit „Hallo, meine schmutzigen, kleinen Buben“ und präsentiert sich absichtlich lasziv. Der Spot erregte im Netz sofort extrem viel Aufmerksamkeit. Während die Seife binnen weniger Minuten ausverkauft war, warfen Kritikerinnen und Kritiker Sweeney vor, den feministischen Rückschritt voranzutreiben, weil sie sich bewusst als Sexobjekt degradiert und an den männlichen Blick angepasst hat. Sweeney ist seit ihrem Durchbruch in der Teenieserie Euphoria aufgrund ihres Aussehens für viele Menschen zum gegenwärtigen Sexsymbol geworden. Sie ist schlank, hat große Brüste, lange, blonde Haare und große blaue Augen. Dass sie von vielen Männern dadurch objektifiziert und auf ihr Aussehen reduziert wird, ist unumstritten – vielleicht wollte sie sich mit dem Verkauf der Männerseife emanzipieren und die Kontrolle über ihre eigene Objektifizierung zurückholen?

Nun, zwei Monate später, ist Sweeney wieder in den Schlagzeilen und sorgt für Empörung. Diesmal ist sie das Gesicht einer Jeans-Kampagne der amerikanischen Bekleidungsmarke „American Eagle“. In dem Werbespot trägt Sweeney blaue Jeans und ein aufgeknöpftes Jeanshemd und sagt: „Gene werden von Eltern an ihre Nachkommen weitergegeben und bestimmen oft Eigenschaften wie Haarfarbe, Persönlichkeit und Augenfarbe. Meine Jeans sind blau.“

„Sydney Sweeney hat tolle Jeans“ – lautet der Slogan der Kampagne, der in den USA auf gigantischen Billboards abgedruckt wurde. Im Englischen werden die Wörter „Gene“ und „Jeans“ gleich ausgesprochen und unterscheiden sich lediglich in Kontext. Die Kampagne ließ – wohl bewusst und kalkuliert – Raum für Interpretationen. Handelt es sich hierbei um einen Zufall oder um das bewusste Reproduzieren rassistischer Propaganda?

Der Clip spaltet inzwischen die USA. Während Konservative begeistert sind, empören sich insbesondere progressivere Personen. Eine normschöne, blonde und blauäugige Frau mit „guten Genen“, die sich bewusst dem male gaze (der männlichen Normvorstellung) anbiedert? Erinnert mit Bauchweh an Zeiten, in die man eigentlich nicht mehr zurück wollte.