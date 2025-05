Acht Terroranschläge in Österreich seit 7. Oktober 2023 vereitelt

Der Terror-Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und der seitdem lodernde Nahost-Konflikt befeuern islamistischen Extremismus in Österreich. Das geht aus dem gestern veröffentlichten Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2024 hervor. Acht Terroranschläge hätten die Sicherheitsbehörden seit dem 7. Oktober 2023 vereitelt, sagte Jörg Leichtfried, SPÖ-Staatssekretär im Innenministerium bei der Präsentation des Berichts.

Hauptziel des Terrors war laut Leichtfried Wien: Am Stephansdom, im Prater, am Westbahnhof, am Hauptbahnhof, in einer Wiener Synagoge und vor dem Ernst-Happel-Stadion im Rahmen der Taylor-Swift-Konzerte seien konkrete Anschläge geplant gewesen, sagte Leichtfried. Auch der Grazer Jakominiplatz wurde von Terroristen ins Visier genommen, wie profil berichtet hatte. Nur in Villach waren die Ermittlerinnen und Ermittler zu spät dran: Am 15. Februar wurde ein 14-Jähriger bei einem Messerangriff getötet und fünf weitere Personen schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter dürfte sich blitzartig online radikalisiert haben.

TikTok-Altersbeschränkung gegen Terror?

Der islamistische Extremismus ist aus Sicht des Verfassungsschutzes derzeit die gefährlichste Gruppe in Österreich: Vor allem junge Menschen werden rasant radikalisiert. Zwei von fünf islamistischen Verdächtigen waren 2024 jünger als 18 Jahre alt. In Chats mutmaßlicher und verurteilter Täter würden die Ermittler „eine tiefe Radikalisierung, einen massiven Frauenhass und den absoluten Willen zur Anschlagsumsetzung“ beobachten, sagte Omar Haijawi-Pirchner, Leiter der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN): Etwa im Fall des 19-jährigen Hauptverdächtigen, der ein Attentat auf das Taylor-Swift-Konzert in Wien geplant haben soll.