Das Amtsgeheimnis: Weiß schwärzt besser

Bei Anruf: Umleitung

Bei gewissenhafter Auslegung des Amtsgeheimnisses tut sich ein weiterer Vorzug auf: Amtstragenden bleiben Gewissenskonflikte erspart. Siehe etwa Niederösterreich. Wie Jakob Winter enthüllte, hat die St. Pöltner Landesamtsdirektion die Landesbediensteten jüngst angewiesen, nicht mehr mit dem Rechnungshof zu sprechen, sollte dieser mal anrufen.

Laut einer Dienstanweisung seien „sämtliche Unterlagen/Stellungnahmen/Fragebeantwortungen im Zuge der Prüfung grundsätzlich nicht direkt an den Rechnungshof zu übermitteln", sondern an die Landesamtsdirektion. „Kurze Beauskunftungen“ seien nur „im Einzelfall“ zulässig, und das auch nur, nachdem vorab wiederum die Landesamtsdirektion informiert wurde. Das halten übrigens nicht alle Bundesländer so.

Der Schutz vor den Hinweisgebern

Die Amtsverschwiegenheit, sie wirkt nach außen, sie wirkt nach innen - und ungeachtet aller politischen Versprechen, sie endlich durch ein ordentliches Informationsfreiheitsgesetz zu kippen, wirkt sie auch noch unumstößlich.

Die Amtsträgerschaft mag halt weder Verrat noch Verräter. Wie sehr sie sich umgekehrt mit Transparenz plagt, zeigt auch das Schauspiel rund um das Whistleblower-Gesetz, im Fachjargon HinweisgeberInnenschutzgesetz (HSchG) genannt.

Vergangenen Freitag endete die Begutachtungsfrist für einen entsprechenden Gesetzesentwurf, der Whistleblower fortan vor Repressalien des Dienstgebers (Behörden, Ämter, Unternehmen) schützen soll. Der Entwurf an sich hatte schon viel zu lange auf sich warten lassen: Die Frist zur Umsetzung der entsprechenden EU-Richtlinie war bereits Ende des Vorjahres abgelaufen, woraufhin die EU-Kommission im Jänner ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich einleitete.

Jetzt also ein später Entwurf, der (und das sollte jetzt leider keine Überraschung sein) dem Anspruch nicht gerecht wird. Das Ziel der EU-Richtlinie, Hinweisgebern uneingeschränkten Schutz zu bieten, werde verfehlt, teils stünden die österreichischen Bestimmungen gar in Widerspruch dazu, schreibt Transparency International in einer aktuellen Stellungnahme und verweist unter anderem auf Unzulänglichkeiten bei den „geschützten“ Straftatbeständen. So erachte der Gesetzgeber zwar Meldungen über mögliche Korruptionsdelikte für schutzwürdig, nicht aber solche, die sich auf Betrug, Untreue, sexuelle Belästigung, Mobbing oder Verstöße gegen das Arbeitsrecht bezögen.

Kritik kommt auch vom Interessenverband für Anleger (IVA). „Es kann ja nicht sein, dass ein Whistleblower erst Jus studiert haben muss, um festzustellen, ob er ein geschütztes Delikt aufzeigt oder nicht“, sagt IVA-Vorstand Florian Beckermann. In der vorliegenden Form sei das HSchG mehr ein Schutz vor Hinweisgebern als für Hinweisgeber.

Das passt wiederum ins geweißte Bild.

Michael Nikbakhsh