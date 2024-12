Achtung, UFO!

Sind es die Chinesen? Geheime Militärtests? Oder gar Außerirdische? Die Ostküste der USA wird seit Wochen von mysteriösen Flugobjekten heimgesucht, und in den Sozialen Medien kursieren Hunderte Videos und beinahe ebenso viele Theorien darüber, worum es sich dabei handeln könnte. Begonnen hat alles Mitte November im Norden New Jerseys, bald weiteten sich die Sichtungen auf den ganzen Bundesstaat aus. Mittlerweile gibt es Berichte von seltsamen Flugobjekten am Nachthimmel auch in Maryland, Pennsylvania, Connecticut und New York City. In New York wurden am Freitag sogar die Landebahnen zweier Flughäfen temporär gesperrt. Seit Ende November untersucht das FBI die Sichtungen, mehr als 5000 Hinweise sind bisher eingelangt. Bürgermeister und Kongressabgeordnete aus den betroffenen Regionen verlangen Antworten von der Regierung in Washington, doch diese weiß offenbar auch nicht, wobei es sich bei den leuchtenden Objekten am Nachthimmel handelt. Man habe keinerlei Hinweise darauf, dass die Drohnen eine Bedrohung der nationalen oder öffentlichen Sicherheit darstellen, sagte der Kommunikationschef des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby. Eine Auswertung der Videos habe bisher ergeben, dass es sich bei den meisten Sichtungen wohl um Passagierflugzeuge gehandelt habe. „Schießt sie ab!“ Laut Augenzeugenberichten sind einige der Flugobjekte größer als die gängigen Modelle für Hobbyflieger, einige davon sollen sogar das Ausmaß eines Kleinwagens gehabt haben. Videos zeigen fliegende oder schwebende Objekte am Nachthimmel, mitunter gehen plötzlich die Lichter aus und die Drohnen werden unsichtbar.

Entsprechende Videos werden in den Sozialen Medien tausendfach geklickt und kommentiert, der dürre Informationsfluss vonseiten der Regierung treibt Verschwörungsmythen weiter an. Von chinesischen Spähdrohnen und Außerirdischen ist da die Rede. Und eine ehemalige CIA-Mitarbeiterin behauptete im rechten Sender „Fox News“, die Regierung führe Geheimtests durch, um „Ausweich- oder Erkennungstechnologien in städtischen Gebieten zu testen“. Auch namhafte Politiker beteiligen sich an den Spekulationen. So behauptete etwa der republikanische Abgeordnete Jeff Van Drew (New Jersey), die Drohnen seien von einem iranischen „Mutterschiff“ gesandt worden. Und der designierte US-Präsident Donald Trump schrieb auf seiner eigenen Social-Media-Plattform „Truth Social“: „Kann dies wirklich ohne das Wissen unserer Regierung geschehen? Das glaube ich nicht!“. Dem amerikanischen Volk gab er einen Rat mit auf den Weg: „Shoot them down!“ (Schießt sie ab!).

Vonseiten der Behörden in New Jersey hieß es, die Drohnen stellen keine Gefahr dar, sie kämen weder aus China noch aus dem Iran oder gar vom Mars. Doch in den einschlägigen Foren und Facebook-Gruppen kommt die Entwarnung ebenso wenig an wie die bis dato einleuchtendste Erklärung für den Anstieg der Drohnen-Sichtungen am Nachthimmel: Anfang des Jahres hat die US-Behörde für Luftfahrt das nächtliche Flugverbot für Drohnen aufgehoben. Es wäre eine einfache, aber langweilige Erklärung. Dann doch lieber Außerirdische, feindliche Mächte oder die Regierung selbst. Der unheimliche Fall des Larry Hogan Die Angelegenheit ist ein Lehrbeispiel dafür, wie schnell sich Hype und Panikmache in Zeiten von Sozialen Medien verbreiten. Gerade einmal hundert von mehr als 5000 gemeldeten Sichtungen waren bisher eine nähere Untersuchung wert, hieß es vonseiten des FBI. Wer nachts auf der Suche nach Ungewöhnlichem in den Himmel sieht, wird offenbar schnell fündig. So auch der ehemalige republikanische Gouverneur von Maryland Larry Hogan. Am vergangenen Freitag entdeckte auch er verdächtige Objekte am Nachthimmel.

„Ich beobachtete die Aktivität etwa 45 Minuten lang“, gab Hogan auf „X“ zu Protokoll. Die Untätigkeit der Regierung sei inakzeptabel, das amerikanische Volk verdiene „Aufklärung und Taten“. Zumindest im Fall von Hogans Video war das rasch getan: Es handelte sich dabei um zwei besonders helle Himmelskörper aus dem Sternbild Orion.