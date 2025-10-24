Der Streit ums Kopftuch – eine österreichische Volksneurose

Volksneurose. Der Begriff fiel neulich in unserer Redaktionssitzung, als wir über das bevorstehende Kopftuchgesetz diskutierten. Ein Wort, das nach Sigmund Freud klingt, irgendwie nach Massenpsychologie und kollektiver Angst. Und doch beschreibt es in diesem Moment ganz gut, was Österreich derzeit beschäftigt. Kaum ein Thema vereint politische Kalkulation, Identitätsfragen und symbolische Bedeutung so stark wie das Kopftuch.

Am Montag rückte Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP) einmal mehr aus, um die bevorstehende Regelung zu verteidigen. In einer Pressekonferenz erklärte sie, diesmal solle es anders laufen als noch vor sechs Jahren, im Jahr 2019, als der Verfassungsgerichtshof (VfGH) das damalige Gesetz kippte, weil es „zu sehr auf Muslime abzielte“. Nun soll es Begleitmaßnahmen geben: ein Paket zur Stärkung der Selbstbestimmung von Mädchen, zur präventiven Arbeit mit Burschen und „Sittenwächtern“ sowie zur Unterstützung und Aufklärung von Eltern. Anfang November soll eine Kommission über die Zuschläge entscheiden. „Ich bin zuversichtlich, dass dieser Gesetzesentwurf auch halten kann und wird“, sagte Plakolm zu Beginn der Woche.

Ein weiterer Unterschied zu 2019: Vom 11. September weg bis gestern konnte die Bevölkerung Stellungnahmen direkt auf der Website des Parlaments abgeben. Vor sechs Jahren ging das noch nicht, das Recht war Institutionen oder Landesregierungen vorbehalten. Das neue Begutachtungsverfahren, also die Möglichkeit, dass auch Bürgerinnen und Bürger ihre Meinung zu Gesetzesentwürfen abgeben, gibt es in dieser Form erst seit August 2021. Das heißt: Man weiß heute schlicht nicht, wer sich, damals noch unter Schwarz-Blau, zum Kopftuchverbot geäußert hätte – und schon gar nicht wie. Am Donnerstagabend lag die Zahl jedenfalls bei knapp 600 Stellungnahmen, die diesmal eingelangt sind, die meisten von Privatpersonen, rund 50 von Institutionen.