Neue Lage: Sieben Wochen Wahlkampf

Noch wenige Wochen bis zur Bundespräsidentschaftswahl: Und der Amtsinhaber muss sich - zumindest laut der aktuellen profil-ATV-Umfrage vom Wochenende - noch keine Sorgen machen. Der Wahlkampf läuft bislang auch ohne ihn gut.

Im Moment heißt es Unterstützungserklärungen sammeln, Marco Pogo (bürgerlich: Dominik Wlazny) hat seine Aufgabe gemeistert. Im rechten Politik-Spektrum wird es jedoch eng. Neben FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz (Umfragewert: 13 Prozent), versuchen es Ex-BZÖ-Politiker Gerald Grosz (6 Prozent), Ex-Krone-Kolumnist Tassilo Wallentin (6 Prozent) und MFG-Chef Michael Brunner (3 Prozent), es zunächst auf den Stimmzettel und dann in die Hofburg zu schaffen. Es nützt da vielleicht Wallentin ein wenig, dass am Wochenende in der Kronen Zeitung drei Seiten Anzeige inklusive Unterstützungserklärung zum Ausschneiden waren (bezahlt durch Frank Stronach). In jedem Fall ist es ein politisches Kuriositätenkabinett, das hier um Unterstützung kämpft.