Österreichs Kehrtwende in der Gaza-Frage

„Ein sofortiges Ende des Krieges im Gazastreifen“, fordern die Außenministerinnen und -minister von 28 Ländern in einer gemeinsamen Erklärung und kritisieren Israel für die sich drastisch verschlechternde humanitäre Lage. Österreich gehört, neben EU-Mitgliedsländern wie Italien, Frankreich, den Niederlanden oder Polen zu den Unterzeichnern. Deutschland hat den Appell nicht mitgetragen. Österreich – einer der engsten Verbündeten Israels in der EU – allerdings schon. Das ist ein Novum. Österreich hatte in der Vergangenheit auf UN-Ebene immer wieder gegen Sanktionen oder einen Waffenstillstand gestimmt.