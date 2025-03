Russische Spione, Karl-Heinz und eine Geburtstagsfeiereinladung

Tsveti D. ist im echten Leben kaum wiederzuerkennen und schaut ganz anders aus als auf ihrem Instagram-Profil. Vielleicht auch besser so, wenn man sich als Spionin für Putin betätigt. Die 49-jährige Bulgarin lebt in Wien, ist auf freiem Fuß, und hat nun gestanden, für eine Zelle rund um den flüchtigen Wirecard-Boss Jan Marsalek (und somit für den Kreml) spioniert zu haben. Und noch mehr.

Dass die Frau nun plötzlich offenbar kooperativ ist, ist neu. Als sie sich das letzte Mal mit der Polizei Ende des vergangenen Jahres in U-Haft unterhielt, mimte sie noch die Unschuld vom Lande. Sie habe von einer bulgarischen Freundin eine Liste von Personen bekommen, die sie beobachten sollte – gegen Geld versteht sich. Und angeblich hatte sie aber überhaupt keine Ahnung gehabt, wer das überhaupt sein soll. Die Frau ist zwar auf jedem Foto mit ihrem Smartphone (und sehr oft mit Katze) zu sehen, Google hat sie aber offenbar trotzdem noch nicht entdeckt. Sonst hätte man einmal wissen können, dass Omar Haijawi-Pirchner, der Mann, dem sie in die Arbeit folgte, der Chef des Verfassungsschutzes ist. Oberster Beamte, wenn es um Spionageabwehr geht. Davon abgesehen, dass auf dem Gebäude am Rennweg eigentlich stehen würde, worum es sich hier handelt – Tsveti stand immerhin davor, soweit wir wissen, kann sie lesen.

Tsveti hat auch eigenartige Gewohnheiten. Die Ermittler beobachteten die Frau dabei, wie sie häufig am Westbahnhof in einen leeren Raum ging. Was sie dort tat? Laut eigenen Angaben hat sie ein Alkoholproblem und hat dort heimlich getrunken. Aha, klingt logisch, oder? In Wien trinkt auch sonst nie jemand auf offener Straße. Dafür muss man durch die halbe Stadt fahren, um sich dann an einem Bahnhof zu verstecken. Vielleicht könnte man hier einen toten Briefkasten vermuten, der Richter glaubte ihrer Ahnungslosigkeit und Naivität aber lieber und ließ die arme Frau, die ihre Mutter pflegt (angeblich), aus der U-Haft. Die (mittlerweile von der Justiz einigermaßen frustrierten) Ermittler blieben weiter dran, sammelten weiter Beweise, die erdrückend sind. Vielleicht ist auch das der Grund, warum sie langsam mit der Sprache herausrückt.

Tsveti hat Angst, dass ihr ähnliches blüht und versucht nun ihren Kopf so gut es geht, aus der Schlinge zu ziehen, indem sie redet, redet, redet. Ich bin ein bisschen beleidigt, dass sie mit uns nicht sprechen wollte. Da läuft sie mir monatelang nach und traut sich dann nicht , wenn wir anrufen. Dabei wollte ich wirklich wissen, was das soll.

Viele Beweise entstammen auch einer Verhandlung gegen Tsvetis Geschäftspartner in London, einer Zelle von russischen Spionen, die unter der Leitung von Jan Marsalek in mehreren Ländern agierte – und auch in Wien operierte. Sie alle wurden übrigens vor wenigen Tagen zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt – die britische Justiz sieht manche Sachen offenbar deutlich weniger entspannt als die österreichische.

Was wir hier von Tsveti erfahren, passt ins Bild: Pickerl gegen die Ukraine, Posts gegen die Ukraine. Unruhe stiften. Ihr Fall ist ein weiterer Mosaikstein von Putins Strategie, mit hybrider Kriegsführung unsere westlichen Gesellschaften zu spalten und auf den Kopf zu stellen. So will er am Ende seine politischen und militärischen Ziele erreichen. Teilweise hat das funktioniert: Die Ukraine hat er schon zum Teil in der Tasche – mit freundlicher Unterstützung von US-Präsident Donald Trump.

In Europa hat er noch mehr Arbeit zu leisten, in manchen Ländern richtig dicke Bretter zu bohren, aber in Österreich fährt er derweil ganz gut. Dass Tsveti frei herumläuft – während in Großbritannien ihre Kollegen für Jahre ins Gefängnis wandern – ist nur ein weiterer Beweis dafür. Dass es in Wien, der Hauptstadt der Spione, bisher kaum zu Anklagen wegen Spionage und schon gar nicht zu Verurteilungen gekommen ist, ist kein Zufall. Es ist bewusstes Wegschauen und Herunterspielen, anders kann das nicht mehr interpretiert werden.

Das liegt wohl auch daran, dass sich einige mächtige Personen in diesem Land schämen – oder schämen sollten. Sie waren in der Vergangenheit mittendrin statt nur dabei, Putins willige Werkzeuge, manche nützliche Idioten. Entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise, aber so ist es. Nun, alles so gut wie möglich unter den Tisch fallen zu lassen, und totzuschweigen ist keine Lösung. Wir brauchen in diesem Land Aufarbeitung und ein neues Bewusstsein, um derartige Vorgänge künftig zu unterbinden. Denn wenn wir es zulassen, dass derartige demokratieunterwandernde Aktionen wie das Ausspionieren von Journalisten, Politikern und hochrangigen Beamten ohne Strafe bleiben, dann geben wir uns selbst auf – und Putin hätte gewonnen.

Der große Grasser-Showdown

Apropos Strafe. Heute ist der große Showdown. Morgen um 10 Uhr wird die Entscheidung des Obersten Gerichtshofes im Buwog-Verfahren bekannt gegeben. Bestätigen die Höchstrichter das Urteil aus der Erstinstanz, dann muss der frühere Finanzminister Karl-Heinz Grasser eine mehrjährige Haftstrafe antreten. Sollte der OGH das Urteil wegen Verfahrensfehlern zur Gänze aufheben, bliebe die größte Korruptionsaffäre der Zweiten Republik juristisch ungeklärt. Wir berichten freilich im Laufe des Tages dazu, schauen Sie auf www.profil.at vorbei.