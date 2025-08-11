Hotelier über Booking: „Viele haben die Sorge, künftig schlechter gestellt zu werden“

Alexander Ipp ist ein beschäftigter Mann, profil erreicht ihn telefonisch zwischen Terminen in Niederösterreich. Der Vizepräsident der Österreichischen Hotelvereinigung (ÖHV) betreibt dort fünf Hotels verschiedener Kategorien, vier weitere in Tirol, Salzburg, Oberösterreich und Wien sowie zwei Appartements am Wörthersee in Kärnten. „Booking ist dafür natürlich ein wichtiger Partner“, sagt Ipp. In ländlichen Regionen – etwa bei einem Winterbetrieb in Tirol – seien es immerhin bis zu 20 Prozent der Buchungen, die über Booking kommen. In der Stadthotellerie sind es laut Ipp bis zu 40 Prozent der Buchungen. Ist das nicht ein enormes Abhängigkeitsverhältnis?

„Doch“, meint Ipp. „Das ist eine lange gewachsene Entwicklung über die vergangenen 25 Jahre hinweg. Wenn es Booking.com heute nicht gäbe, wäre das für die weltweite Sichtbarkeit eines Hotels bestimmt schwierig, da sich in diesen 25 Jahren vieles von analogen Buchungswegen und Bestellkanälen direkt ins Internet verlagert hat“, sagt der Hotelbetreiber. Eine Abhängigkeit, die parallel zu anderen Onlineplattformen gewachsen ist. Ähnlich wie Konsumentinnen und Konsumenten den Einkauf über Bestellplattformen wie Amazon oder Zalando oder Essensbestellungen bei den diversen Anbietern erledigen, hat sich Booking.com im Bereich der Urlaubsplanung eine nahezu dominierende Marktposition gesichert. Letztlich profitiere aber nicht nur Booking von den Hoteliers, sondern auch umgekehrt: „Booking braucht uns und wir Hoteliers brauchen Booking. Aber es geht darum, diese Partnerschaft wieder zu einer solchen auf Augenhöhe zurückzuführen“, sagt Ipp. Denn Druck übte in der Vergangenheit vor allem eine Seite aus: Booking.

David gegen Goliath

Auf der einen Seite stehen Hotelbetreiber aller Kategorien und Größenordnungen quer durch Europa. Auf der anderen Seite der Milliardenkonzern Booking.com mit Sitz im niederländischen Amsterdam. Dort wird am Bezirksgericht das bislang größte Gerichtsverfahren im Tourismus verhandelt. Über 10.000 Hoteliers haben sich der Sammelklage gegen die Buchungsplattform angeschlossen. Hintergrund der Klage sind die einseitigen Spielregeln, die Booking 2004 eingeführt hat: Hoteliers, die ihre Zimmer über Booking vertrieben haben, durften diese Zimmer nirgendwo anders günstiger anbieten. Im Sommer 2015, nach Einschreiten mehrerer europäischer Wettbewerbsbehörden, wich diese sogenannte „weite“ Ratenparität, fortan galt die „enge“ Preisparitätsklausel: Hotels durften auf anderen Plattformen günstigere Raten und Konditionen anbieten, aber nicht im Direktvertrieb.