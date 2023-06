Tränen im Design Center: Das war der SPÖ-Parteitag in Linz

Wie Doskozil seinen Vorsitz anlegen will, skizzierte er bereits in seiner dreiviertelstündigen Rede zu Beginn des Parteitags und in einer zweiten, kürzeren nach der Ergebnisverkündung: Keine Koalition mit der FPÖ, eine Koalition mit der ÖVP gilt es ebenfalls zu verhindern. In der Mediengruppe „Österreich“ werde er keine Inserate mehr schalten; um die polarisierenden Streitpunkte Klima- oder Migrationspolitik ging es hingegen kaum. Innenpolitik-Neuzugang Max Miller hat bei Doskozils „erster Kanzlerrede“ genau hingehört - seine Analyse lesen Sie hier. Iris Bonavida, ebenfalls aus der Innenpolitik, hat das Gleiche mit Bablers Brandrede angestellt - dieses Stück lesen Sie wiederum hier.



Eines von Bablers Steckenpferden war die Forderung nach einer 32-Stunden-Woche. Damit könne man dem in Österreich dramatischen Fachkräftemangel entgegenwirken, so argumentierte er im Vorfeld der Vorsitzwahl. Die 32-Stunden-Woche ist mit Hans Peter Doskozil nun wohl vom SPÖ-Tisch, das Thema bleibt aber weiterhin relevant.



Gestern warnte AMS-Chef Johannes Kopf im Interview mit der APA davor, dass beim Fachkräftemangel so bald keine Entspannung in Sicht sei. Als mögliche Lösung nannte er neben dem Ausbau von Kinderbetreuungsmöglichkeiten die qualifizierte Zuwanderung - darum geht es übrigens auch in unserer aktuellen Titelgeschichte.



Vor allem in der Pflege ist die Situation besonders verschärft. Wenn dieses Jahrzehnt zu Ende geht, fehlen in Österreich bis zu 100.000 Menschen, die sich um Alte und Kranke kümmern. Meine Kollegin Edith Meinhart hat vier überraschende Einsteiger in die Branche portraitiert. Wirtschafts-Chefin Marina Delcheva hat außerdem mit Arbeitsmarkt-Expert:innen und Unternehmer:innen über dieses Thema gesprochen; und Innenpolitik-Redakteur Clemens Neuhold war in Spitälern und Pflegeeinrichtungen unterwegs.



