Stefan Bernharts Blick bleibt an dem kleinen Bonsaibaum aus Lego hängen. Anna Bella und er haben den Baum zusammengebaut. Die rosa Blüten auf der Baumkrone lassen sich durch grüne Blätter austauschen, je nach Jahreszeit. „Das wollten wir heuer noch machen“, sagt er. Die Steine für die Herbstblätter liegen unberührt in der Schachtel. Daneben stehen gerahmte Fotos, einige vom Maturaball ihrer älteren Schwester Aliya vom vergangenen Jahr. Auf einem formt Anna Bella lachend mit den Händen ein Herz. Dieses Bild wird auf ihrer Todesanzeige zu sehen sein. Es wird in unzähligen TikTok-Videos auftauchen, unterlegt mit Musik, versehen mit Kommentaren, die Trauer und Fassungslosigkeit ausdrücken. Es wird vielfach geteilt werden und Menschen weit über Graz hinaus erreichen. Sie alle werden ihren Namen lesen. Und die der anderen.

Für das Treffen mit profil öffnen Natascha und Stefan Bernhart die Tür zu Anna Bellas Zimmer. Natascha geht zum Regal, auf dem Anna Bellas Parfum steht. Ein schwarzer Glasflakon, geformt wie ein Stöckelschuh. Dass gerade dieser Duft so wichtig für ihre Tochter war, überraschte die Eltern am Anfang. Anders als viele gleichaltrigen Mädchen begeisterte sie sich nicht nur für Beauty und Kosmetik, aber dieses Parfum wollte sie unbedingt. „Sie hat lange darauf gespart und es sich selbst gekauft“, sagt Natascha Bernhart. Getragen hat sie es zu besonderen Anlässen.

„Du schaffst das“

Natascha und Stefan Bernhart wollen über den schlimmsten Verlust sprechen. Über den Tag, an dem ihre Tochter nicht mehr nach Hause kam. Er begann wie jeder andere, mit Müdigkeit und ein bisschen Widerwillen. Anna Bella wollte nicht in die Schule. Sie habe sich nicht gut gefühlt, sagte sie. „Wir waren da nie überstreng“, erzählt Natascha Bernhart. Sie arbeitet als Krankenschwester an der Kinderklinik in Graz. „Wenn die Kinder sich unwohl fühlten, durften sie auch zu Hause bleiben.“ Aber an diesem Tag blieb sie hart, und Anna Bella entschied sich, doch in die Schule zu gehen. Über die Feiertage hatte sie ein Referat vorbereitet, das sie gemeinsam mit ihrer Freundin Vanessa in den ersten beiden Stunden halten sollte. Thema: Michael Jackson, der King of Pop. Sie besuchte die Musikklasse des Gymnasiums, sang im Schulchor, tanzte gern, war immer schon musikalisch. Das Referat war ihr wichtig, nicht nur wegen der Note. „Wir haben ihr immer wieder gut zugeredet“, sagt Natascha Bernhart. „Haben ihr gesagt: Du schaffst das. Du kannst alles schaffen.“

Immer wieder hatte sie Anna Bella darin bestärkt, ihren eigenen Weg zu gehen. Auch damals, als sie die Schule wechseln musste, nach Monaten des Mobbings. So schlimm waren manche der Nachrichten, die ihre Tochter bekam. „Ich wollte sogar die Polizei einschalten“, sagt die Mutter. Anna Bella wollte das nicht. Sie zog sich zurück, wollte kein Aufsehen. Natascha wusste immer, wie besonders ihre Tochter war. Sie hoffte, dass auch Anna Bella das eines Tages sehen würde. An der neuen Schule, dem BORG Dreierschützengasse, fand sie schließlich, was sie lange vermisst hatte: Freundinnen, Anschluss, ein bisschen Leichtigkeit. Alles schien sich zu ordnen. Dann kam der 10. Juni.