Amoklauf in Graz: Täter erlernte Waffengebrauch in Schützenverein

Dienstag, 13 Uhr, in Kroatien auf einer Insel. Das Handy von Walter P. (Name geändert) läutet. „Es gab einen Amoklauf in Graz“, erzählt ihm ein Bekannter. Dann schildert P. seinen ersten Gedanken: „Das muss er gewesen sein.“ Und nennt den Namen des Attentäters. Wenige Stunden später meldet er sich beim steirischen Landeskriminalamt und teilt sein Wissen mit den Behörden.

Walter P. war Manager, ist seit Kurzem in Pension und geht seit drei Jahren in einen traditionellen Grazer Schützenverein, um geistig fit und reaktionsstark zu bleiben, wie er sagt. Die Schussanlage liegt auf halbem Weg zwischen dem Wohnort des Attentäters und dem Tatort, dem Gymnasium Dreierschützengasse.

Der 21-jährige spätere Attentäter A. taucht vor drei Monaten das erste Mal im Verein auf. „Ich habe in meinem Job viel mit Jugendlichen zu tun gehabt, aber einen empathieloseren Menschen habe ich mein Leben lang noch nicht erlebt. Er war wie von einem anderen Stern“, erinnert sich P. an die ersten Begegnungen mit dem 21-Jährigen. Ein „Zniachtl“ sei er gewesen, also sehr schmächtig. „Die Wangen eingefallen, runde Brille, Rucksack, die Haare schulterlang.“

Mit Glock- und Ruger-Pistole geschossen

Im Schützenverein dürfen sich Neulinge legal an der Waffe versuchen. Nur unter Aufsicht. Waffen und Munition bleiben im Verein. Die Schnupperkarte kostet 10 Euro. Für einen Waffenschein müssen Anwärter belegen, dass sie im Umgang mit der Waffe geschult sind. P. geht davon aus, dass dem jungen Mann die erste Stufe reicht. Luftdruck. Doch er will alle Etappen durchlaufen.