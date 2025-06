Graz: Die Chronik eines beispiellosen Verbrechens

Sieben Minuten lang gab der 21-jährige A. Schüsse ab und versetzte Graz und ganz Österreich in einen Schockzustand. Nach dem schlimmsten Amoklauf in der Geschichte des Landes versucht nun ein Netz aus Helfern, die betroffenen Schüler, Eltern und Lehrer aufzufangen. Ihnen beim Übergang in ein Danach zu helfen, das noch so weit weg ist. Unterdessen kommen immer neue Details über Täter und Tat ans Licht. Und die Frage wird lauter: Gelangen labile Personen zu leicht an Schusswaffen?

An diesem Tag liegt alles nah beieinander: die Schule, aus der die Kinder flohen. Die Sporthalle, in der Eltern auf ein Lebenszeichen warteten. Das Unfallkrankenhaus, in dem Ärztinnen und Ärzte um Leben kämpfen – manche von ihnen zurückbeordert aus dem Urlaub. Und das LKH West, wohin andere Opfer verlegt wurden. Die Verletzten sind zwischen 15 und 26 Jahre alt. Am Donnerstag befanden sich noch elf Personen in den Krankenhäusern.

15.16 Uhr. Der letzte Bus trifft ein. Drinnen in der Turnhalle werden weiterhin die Familien der jeweiligen Klassen aufgerufen, um ihre Kinder in die Arme zu schließen. Einer jungen Frau bleibt diese Erlösung verwehrt. „Sie hat doch noch gelebt“, hört man sie schreien. Dann sackt sie zusammen. Sanitäter eilen herbei, bringen einen Rollstuhl. Sie hat gerade erfahren, dass ihre jüngere Schwester ihren Verletzungen erlegen ist.

Um 10.07 Uhr schießt sich A. in den Kopf. Cobra-Beamte finden ihn tot in einem Schul-WC.

Dienstag, 10. Juni, 16.30 Uhr. Vor der ASKÖ-Halle kehrt nun Ruhe ein. Die letzten Angehörigen, die vom Kriseninterventionsteam Steiermark (KIT) betreut wurden, verlassen das Gelände in Richtung ihres Autos. Schluchzend, sich gegenseitig stützend. Auf ein Elternpaar folgen die letzten Schülerinnen. Sie brechen immer wieder in Weinkrämpfe aus. Man will sich nicht ausmalen, warum sie so lange in Betreuung waren.

Der Leiter des KIT, Edwin Benko, findet nun die Ruhe für Interviews. Er leitete den Einsatz, als ein Amokfahrer in der Grazer Innenstadt drei Menschen tötete und 36 verletzte. Eine Tat, die sich fast exakt vor zehn Jahren ereignete, am 20. Juni 2015. Ein Täter, der im selben Grazer Vorort wohnte wie der Amokläufer der Dreierschützengasse. Benko half auch beim Tsunami 2004 in Thailand. Doch was an diesem 10. Juni in seiner Heimatstadt Graz passierte, übersteigt emotional alles, was er in 25 Berufsjahren erlebt hat.

Was der Experte empfiehlt, klingt im ersten Moment irritierend: „Schnell wieder in den Schulbetrieb übergehen, in besonderer Form.“ Es sei wichtig, Begegnungen zu ermöglichen, eine vertraute Umgebung herzustellen, zusammen zu sein. Er spricht Angehörigen, Freunden, Bekannten Mut zu, den Betroffenen nicht auszuweichen, sondern direkt „in die Begegnung“ zu gehen. Und wenn die Worte fehlen, einfach anzubieten, den nächsten Einkauf zu erledigen.

Diese ersten Begegnungen werden nicht in der Schule passieren – sie ist am Mittwoch gesperrt –, sondern in der Helmut-List-Halle gegenüber der Schule, dort, wo am Vortag das Evakuierungszentrum war und nun sozialpsychologische Hilfskräfte bereitstehen.

Um die Jugendlichen am Ende des Schuljahres aufzufangen, sind auch die Lehrkräfte der Dreierschützengasse gefragt – die selbst teils traumatisiert sind und Hilfe benötigen. Sie werden noch am frühen Abend des Attentats für 18 Uhr zusammengerufen, um ihnen ein Forum zu bieten. In der HTL Bulme in Graz-Gösting, fünf Autominuten entfernt. Der Direktor der HTL hat auf Bitte seiner Kollegin aus der Dreierschützengasse einen Konferenzsaal bereitgestellt. Hier soll der Tag kollektiv aufgearbeitet und – so schwer das auch vorstellbar ist – die Zeit nach der Schulsperre vorbereitet werden.