Angriff der Fidesz-Trolle

Ein Signal nach innen

Das Motiv hinter dem abstrusen Angriff ist die „beabsichtige Wirkung nach innen“, wie Robert Treichler in diesem Kommentar analysiert. Kommendes Jahr finden in Ungarn Parlamentswahlen statt. Die sechs wichtigsten Oppositionsparteien treten gemeinsam gegen Orbán an. Die absolute Mehrheit könnte wanken – bei aller Kontrolle, die Orbán sich über den Staat gesichert hat. Also gilt es, das Volk rechtzeitig auf einen gemeinsamen Außenfeind einzuschwören.

Und der wäre: der eurokratisch-westlich-internationalistisch-genderverseucht-jüdisch-migrationsfreundliche Liberalismus, der in Wahrheit allein den Befehlen des US-Milliardärs George Soros gehorcht. Ihn zum Feind zu erklären, das ist seit vielen Jahren das Hauptmotiv der Propaganda Orbáns und seiner Mitstreiter. Als neueste Ausgeburt der Verkommenheit präsentierten sie nun - profil. Und lassen ihre kleinen Internet-Trolle auf alles los, was damit in Zusammenhang steht. Auch auf meine Einträge.