Robert Treichler: Die drei ??? und der Skandal

Dass eine Pressestelle petzen geht, anstatt ihren Job zu machen, ist comedytauglich. So was hatten wir noch nie, und ungarische Kollegen berichten uns, dass das selbst in ihrem medienpolitisch exotischen Land eine Novität darstellt.

Politiker und Parteien haben in einer Demokratie viele Möglichkeiten, auf ihnen unangenehme Anfragen zu reagieren. Sie können ausweichend antworten; sie können allfällige Prämissen, die in den Fragen enthalten sind, zurückweisen; sie können die Bitte um Antworten schlimmstenfalls auch ignorieren. Aber eine Partei, deren Medienabteilung auf Anfrage lediglich ihre Hypersensibilität unter Beweis stellt, betritt kommunikationspolitisches Neuland.

Allerdings endet die Geschichte hier noch lange nicht.

Die Partei Fidesz stellt mit Viktor Orbán seit 2010 den Ministerpräsidenten Ungarns und verfügt mit ihrer Liste über eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Sie verfolgt vielfältige Strategien, Medien unter ihre Kontrolle zu bringen, und das mit Erfolg. Was also macht im konkreten Fall die Nachrichtenredaktion des öffentlich-rechtlichen TV-Senders? Sie fabriziert aus der Gekränktheit der Fidesz einen dreiminütigen TV-Beitrag, in dem sie empört die „provokanten“ Fragen anprangert. Dazu wird Tschinderles Foto eingeblendet und die Journalistin unter anderem als „amateurhaft“ runtergemacht.

Wenn ein öffentlich-rechtlicher Sender im Staatseigentum so agiert, ist über die Regierung, die Medienfreiheit und den Sender selbst alles gesagt.

Doch eine wesentliche Frage ist noch offen: Warum diese Attacke auf eine ausländische Journalistin? Dass unabhängige ungarische Medien eingeschüchtert und ihrer ökonomischen Grundlagen beraubt werden, ergibt in der Logik einer Gleichschaltung der Presse Sinn. Aber eine profil-Redakteurin einschüchtern zu wollen, die drei Fragen stellt und die als Angestellte des profil vor jeglicher Einflussnahme geschützt ist?