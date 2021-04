Haben Sie Ungarn ungern?

Amöbe heißt auf Ungarisch übrigens „amöba“. So schwer, wie man immer hört, dürfte Ungarisch also gar nicht sein. Mit Ausnahme der Ortsbezeichnungen: Da gibt es etwa Hódmezővásárhely in Südungarn. Eine Städtepartnerschaft zwischen Hódmezővásárhely und Llanfairpwllgwyngyll in Wales würde sich in einer Satire von Max Goldt gut verarbeiten lassen.

Wales trauert wie das gesamte United Kingdom um den Duke of Edinburgh. Über den Verlust können sich die Briten in ihren Biergärten trösten, die nach Monaten im Lockdown wieder öffnen. In britischen Biergärten gibt es bekanntlich warmes Bier bei kaltem Wetter. Österreicher und Ungarn, so viel ist bei aller Irritation gewiss, wären dort gemeinsam ungern.

Maradj egészséges

Gernot Bauer