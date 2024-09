Wahlkampf-Reportage: Nehammers Bieranstich und Kickls Afghanen

Der Egalitätseffekt: „Wie ist die Beate im Bierzelt?“, fragte NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger unlängst selbstreferenziell in einem TV-Interview. Die Antwort: Im Bierzelt sind alle – ob Beate, Bauer oder Bundesminister – gleich, sitzen auf harten Bänken, essen Grillhendl und hören Marschmusik wie „Dem Land Tirol die Treue“. Den Unterschied macht das Ausmaß des Bierkonsums.

Die Umgangsform: Das Du-Wort ist im Bierzelt allgegenwärtig. Wer einmal sitzt, steht so schnell nicht wieder auf. Vor der dampfenden Geselligkeit gibt es kein Entkommen. Mehr persönliche Kontakte auf engem Raum sind in kurzer Zeit kaum möglich, daher stauen sich in Bierzelten in einem Wahljahr die Politiker. Neben Bürgernähe zeigen sie damit ihre Neigung zum ländlichen Brauchtum.

Das Dilettanten-Dirigat: Am berühmten Gauder Fest in Zell am Ziller traten ÖVP-Europaministerin Karoline Edtstadler, FPÖ-Obmann Herbert Kickl und die grüne Klubobfrau Sigrid Maurer auf. Diese hatte in einem TikTok-Video rechtzeitig angekündigt, kein Dirndl tragen zu wollen – ein etwas kleinmütiges Manöver: Wenn Bierzelt, dann ganz oder gar nicht. Karoline Edtstadler dirigierte am Gauder Fest – selbstverständlich in Tracht – sogar die Blasmusikkapelle. Das Dilettanten-Dirigat rundet einen Politiker-Auftritt im Bierzelt erst richtig ab.