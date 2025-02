Der österreichische Krebsspezialist Christoph Zielinski muss es schon wieder tun: Vor drei Jahren beschäftigte er sich für sein Buch „Die Medizin und ihre Feinde” mit “Scharlatanen und Verschwörungstheoretikern”, die gegen die Wissenschaft kämpfen.

Nun propagiert der österreichische Onlinesender AUF1 einen angeblich vielversprechenden, neuen Behandlungsansatz für Krebserkrankte. Und so viel vorweg: Zielinski findet dafür deutliche Worte.

Im Zentrum der Behauptung steht wieder einmal das Mittel Ivermectin, ein antiparasitäres Medikament, das üblicherweise bei Tieren aber auch bei Menschen zur Behandlung gegen Parasiten eingesetzt wird. Impfskeptiker hatten dem Mittel bereits fälschlich eine Wirkung gegen das Coronavirus zugedichtet, laut AUF1 soll es nun auch „Krebs heilen”, wie es in mehreren Beiträgen wörtlich heißt.

Quelle? Trust me, bro

In dem Videoclip ist niemand geringerer als der US-Schauspieler Mel Gibson zu sehen, der in einem Interview mit einem Podcaster von drei seiner Freunde berichtet, die allesamt ihre Krebserkrankungen mit Ivermectin geheilt hätten. Überprüfen lassen sich diese Angaben nicht.

Bereits ein paar Wochen zuvor hatte AUF1-Senderchef Stefan Magnet von „weiteren Studien“ und „entsprechenden Forschungen auf der ganzen Welt“ berichtet, die die Wirksamkeit von Ivermectin bei Krebspatienten belegen würden.

Er beruft sich dabei auf den kanadischen Arzt William Makis, der in der Vergangenheit wiederholt mit Falschbehauptungen aufgefallen war.

Was ist also dran an der Wirkung des Mittels Ivermectin bei Krebs?

Das Comprehensive Cancer Center der MedUni Wien weist auf profil-Anfrage darauf hin, dass es keine wissenschaftliche Evidenz dafür gibt, und rät dringend davon ab, solche Empfehlungen zu geben oder ihnen zu folgen, da sie potenziell riskant sein können.

Professor Christoph Zielinski gilt als Koryphäe der Krebsforschung in Österreich. Für profil gibt er eine detailliertere Einschätzung zu Ivermectin ab: Das Mittel sei zwar „im Reagenzglas” an Krebszellen getestet worden, aber: „Studien mit verlässlicher statistischer Auswertung fehlen im Fall der Anwendung von Ivermectin bei Krebs, sodass von einer unkritischen Übernahme von Gerüchten in ohne Zweifel für Patientinnen und Patienten schwierigen Situationen deutlich abzuraten ist, zumals in unmittelbarer Vergangenheit die hohe Toxizität von Ivermectin zu tragischen Verläufen bei PatientInnen geführt hat."