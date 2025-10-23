Camp-Teilnehmer zu Peršmanhof-Bericht: „Eine einfache Entschuldigung wäre ein Anfang gewesen“

Scharf kritisiert er den Bezirkshauptmann, der den Einsatz hätte stoppen müssen, sowie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), der bislang kein Wort der Entschuldigung gefunden habe. „Nach einer rechtswidrigen Aktion muss ein Innenminister anders reagieren“, sagt Vouk. Auch im Rahmen der Pressekonferenz am Donnerstag wurde Karner direkt gefragt, ob er eine Entschuldigung für diesen Einsatz aussprechen werde – er verwies darauf, dass seine Gespräche mit dem slowenischen Botschafter und dem Innenminister vertraulich seien.

Ein Teilnehmer des Camps am Peršmanhof, Ertuğrul Bayraktar, zeigt sich nach Veröffentlichung des Abschlussberichts im Gespräch mit profil enttäuscht. Besonders schockiert habe ihn, dass sich niemand bei den Betroffenen entschuldigt habe. Die Stimmung unter den Campteilnehmer:innen sei dementsprechend ernüchtert. „Die Leute wollen Konsequenzen sehen, und selbst eine einfache Entschuldigung wäre ein Anfang gewesen“, so Bayraktar. Für ihn persönlich habe der Einsatz Spuren hinterlassen: „Als POC*-Person habe ich in Österreich ohnehin nicht viele gute Erfahrungen mit der Polizei gemacht – Racial Profiling, Kontrollen ohne Grund, Belästigungen.”

* People of Color (PoC) ist eine Selbstbezeichnung für Menschen, die Rassismus erfahren und von der Mehrheitsgesellschaft als nicht weiß wahrgenommen werden.

Rechtswidrigkeit ohne Rechtsfolge

Neben den juristischen Bewertungen des Abschlussberichts rückt nun die Frage nach Konsequenzen für die Beteiligten in den Fokus. Disziplinarrechtliche Schritte stehen weiterhin aus. Bekannt ist bislang nur die Versetzung des Einsatzleiters in eine andere Dienststelle, gegen den zudem das Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs ermittle.

Rudolf Vouk sieht die bisherigen Maßnahmen als „absolut nicht ausreichend“. Er fordert rechtliche Konsequenzen und konkrete Fortschritte beim Minderheitenschutz. Statt kosmetischer Maßnahmen brauche es, so Vouk, „ein Volksgruppenrecht, das überschaubar ist und das jeder Beamte kennt“.

Im Rahmen der Pressekonferenz kündigte Karner an, dass die zuständigen Dienstbehörden mit disziplinarrechtlichen Maßnahmen beauftragt würden. Zudem werde das Innenministerium eine Sachverhaltsdarstellung erstellen, die an die Landespolizeidirektion Kärnten, das Bundesamt für Fremdenwesen und die Landesamtsdirektion Kärnten übermittelt wird. Sie soll als Grundlage für die Prüfung von Anzeigen an die Disziplinarbehörde dienen.

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser verkündete seinerseits, dienstrechtliche Schritte eingeleitet zu haben. Die Amtsinspektion und Personalabteilung sollen mögliche Konsequenzen für den Völkermarkter Bezirkshauptmann prüfen. Kaiser betont, dass die Verantwortung klar bei drei Führungspersonen liege und die übrigen Beamten keine Schuld treffe. Ziel sei es, „alles zu tun, damit sich derartige Vorfälle nicht wiederholen.“