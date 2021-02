Corona, Causa Blümel & Co: Die Regierung strauchelt

Guten Morgen!

Nach dem Tirol-Debakel (profil berichtete ausführlich) gilt nun ein verpflichtender Covid-Test bei der Ausreise aus Tirol. Bei meiner letzten Zugfahrt von Vorarlberg nach Wien wurde dieser (zur Überraschung vieler Fahrgäste) tatsächlich kontrolliert. Meine Abteilnachbarn versicherten, dass sie aus Vorarlberg kommen - ob sie denn einen Zwischenstopp in Tirol gemacht hätten? "Nein, viel zu gefährlich" verneinte ein Fahrgast mit einem Schmunzeln in der Stimme. Der Polizist konnte daraufhin auch nur lachen: Nicht einmal die Exekutive kann die Corona-Maßnahmen der Politik noch so richtig nachvollziehen. Da ist es wenig überraschend, dass die Bevölkerung die Maßnahmen der Regierung weitaus kritischer beäugt als noch im Frühjahr: Laut einer profil-Umfrage halten 27% die Maßnahmen für übertrieben.Wir haben uns angeschaut, mit welchen politischen Maßnahmen andere europäische Länder auf das Corona-Virus reagieren (hier geht es zum Überblick). Bayerns Ministerpräsident Söder kürte sich zwar kürzlich selbst zum besten Corona-Manager, in Wahrheit hat aber Island seit langem die niedrigsten Neuinfektionszahlen Europas. Ihre Strategie: konsequente Abschottung (stark vereinfacht durch ihre geographische Lage) und ein Doppeltestverfahren für alle Ankommenden. Österreich hätte sich hier wohl ein Beispiel nehmen können und gefährdende Bundesländer schneller abschotten sollen. Verfechter von politisch schwierig durchzusetzenden Maßnahmen machen sich aber nicht unbedingt beliebt (Virologin Dorothee von Laer etwa berichtete im profil von Hasskommentaren). Und für schnelle Entscheidungen ist Österreich sowieso nicht bekannt.