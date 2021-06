Der Bierwirt: Porträt eines mutmaßlichen Mörders

Am Abend des 28. April 2021, einem Mittwoch, herrscht im Winarskyhof, einer Wohnanlage aus den 1920er-Jahren in Wien-Brigittenau, lebhaftes Treiben. Der Sommer naht; Kinder tollen auf dem Spielplatz, der inmitten des Hofs liegt. Plötzlich läuft eine Bewohnerin schreiend aus einem Trakt des Gemeindebaus, etwa zeitgleich, um 19.56 Uhr, geht ein Notruf an der Polizeileitstelle ein, wenige Minuten später ein zweiter. „Es wurde geschossen.“



Man hört Polizeisirenen, die Rettung. Viele lehnen am Fenster, beobachten, wie schwerbewaffnete Polizisten der Sondereinheit WEGA an den Hausmauern entlang pirschen. Die Lage ist unklar. In der Mitte des Hofs, auf einer Bank am Rande des Spielplatzes, sitzt ein sturzbetrunkener Mann und grölt. Er zieht sich sein T-Shirt über den Kopf, schwankt vor und zurück, fällt schließlich bäuchlings von der Bank und bleibt liegen. Eine Wodkaflasche kullert, eine Pistole liegt ein paar Meter entfernt im Rasen. Ein junger Mann war auf den Betrunkenen zugestürzt und hatte ihm die Waffe geistesgegenwärtig aus der Hand geschlagen.



Eine schwerverletzte Frau wird auf einer Rettungstrage aus ihrer Wohnung im Erdgeschoss in ein Rettungsfahrzeug transportiert: Marija M., eine 35 Jahre alte Krankenschwester und Mutter von zwei Kindern. Wenige Stunden später stirbt sie im Allgemeinen Krankenhaus.