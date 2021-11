Die Impfgegner sind besser organisiert als die Regierung

Die Intensivstation im Welser Klinikum war voll mit Corona-Erkrankten, als vorgestern etwa 600 Impfgegner zu einer Demo vor dem Haupteingang des Spitals zusammenkamen. Ein bizarrer Anblick. Drinnen der Überlebenskampf gegen das Virus, draußen der Kampf gegen das einzige wirksame Mittel: Die Impfung.

Unter den Demonstranten waren gleich mehrere Pflegerinnen, eine von ihnen hat in dem Altenheim, in dem sie beschäftigt ist, über ein Dutzend Menschen an Corona sterben sehen. Eine Impfpflicht für das Gesundheitspersonal lehnt sie trotzdem kategorisch ab. Eine andere ist offenbar sogar bereit, ihren Job aufzugeben, wenn die derzeit diskutierte Impfpflicht für das Gesundheitspersonal kommt. Grinsend sagte sie in die Kamera eines Alternativmediums: „Wenn wir jetzt alle kündigen, können die Krankenhäuser zusperren.“