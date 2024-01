Die neuen U-Ausschüsse als doppelter Polit-Poker

Nur Outsell habe einen solchen Bus und sei daher beauftragt worden, hieß es aus dem Ministerium. Der Geschäftsführer der Agentur, Andreas Bussek, ist Vizepräsident der Freiheitlichen Wirtschaft Wien. „Bekam Busseks Agentur den Zuschlag, weil er ein Parteifreund des damaligen Ministers war?“, fragt profil in einem 2021 erschienenen Artikel, in dem über den Deal erstmals berichtet wird.

Nun sollen diese Frage und Dutzende weitere, wie die Inseratenaffäre unter Ex-SPÖ-Kanzler Werner Faymann, in einem eigenen Untersuchungsausschuss des Nationalrats neu aufgeworfen werden, der auf Verlangen der ÖVP eingesetzt wurde, am vergangenen Donnerstag seine erste Sitzung abhielt und offiziell „Rot-blauer Machtmissbrauch-Untersuchungsausschuss“ heißt. Um wesentlich höhere Beträge und aktuelle Themen wie die Benko-Pleite oder Corona-Gelder geht es in einem zweiten Untersuchungsausschuss, der mit den Stimmen von SPÖ und FPÖ eingerichtet wurde und offiziell „Cofag-Untersuchungsausschuss“ heißt. Auch dieser hielt am vergangenen Donnerstag seine konstituierende Sitzung ab.

Untersuchungsausschüsse sind das schärfste Kontrollmittel des Nationalrats. Wie auf der Website des Parlaments zu lesen ist, sollen dabei „keine Streitigkeiten entschieden, sondern Tatsachen festgestellt werden“. Die politische Realität ist eine andere: Die Feststellung von Tatsachen wird in den kommenden Monaten nicht im Vordergrund stehen. Stattdessen werden die Parteien neue „Streitigkeiten“ provozieren, um ihren Kontrahenten vor der Nationalratswahl 2024 maximal zu schaden. Aus dem Kontrollmittel ist eine Wahlkampfwaffe geworden. NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos und der stellvertretende Klubobmann der Pinken, Nikolaus Scherak, warnten vor Weihnachten vor einer „Orgie an U-Ausschüssen“. Diese würden „eine Schlammschlacht“ bringen und in einen „Kampf aller gegen alle“ münden.

Die NEOS würden bei den zwei U-Ausschüssen am liebsten eine Runde aussetzen, weil sich kaum ein Teilnehmer mehr an die Regeln hält. Nun nehmen sie doch – mit Vorbehalten – teil: „Wir kennen mittlerweile alle Spielarten der Korruption“, heißt es aus dem pinken Klub. Schlupflöcher erneut zu thematisieren, anstatt sie zu stopfen, sei „im Endeffekt sinnlos“. Eine seriöse Aufarbeitung der Themen sei in drei Monaten nicht machbar.

Sachlich gesehen gibt es für den U-Ausschuss zur Cofag (in der Langfassung: Covid-19 Finanzierungsagentur des Bundes GmbH) gleich eine Reihe guter Gründe: Der Rechnungshof kritisierte die Einsetzung der Cofag sowie mögliche Überförderungen von Unternehmen scharf. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hob die Ausgliederung von Finanzhilfen im Oktober 2023 überhaupt als rechtswidrig auf. Zudem wird die Cofag derzeit abgewickelt, und SPÖ und FPÖ fürchten, dass dabei Akten vernichtet werden könnten. Vor allem aber dürfen die Abgeordneten nach einem VfGH-Entscheid erstmals Akten der ausgegliederten Agentur anfordern. Anders gesagt: Es ist der erste und zugleich letzte Zeitpunkt, an dem das Parlament leicht an Cofag-Unterlagen kommen kann.

© APA/HELMUT FOHRINGER © APA/HELMUT FOHRINGER FPÖ Die Freiheitlichen wollen abermals Schwarz schlagen, aber erstmals auch die Grünen, mit denen sie bisher in Ausschüssen kooperierten. Der Cofag-U-Ausschuss sei „Startschuss zur Aufarbeitung der massiven und zahlreichen Corona-Verfehlungen der Regierung“, heißt es. Man wolle „die wirtschaftliche Ahnungslosigkeit der Regierung“ sowie „den Machtmissbrauch der ÖVP“ vorführen. Zufrieden sind die Blauen, wenn die Schwarzen in ihrem eigenen Ausschuss „am Ende selbst auf die Nase fallen“.

Neu ist, dass sich die Abgeordneten nahezu ausschließlich auf Millionäre und Milliardäre konzentrieren werden, um deren Unterstützung die ÖVP einst geworben hat. Prominente Unternehmer wie Siegfried Wolf, Stefan Pierer (KTM) oder René Benko hatten jedoch schon in den letzten U-Ausschüssen Platz genommen – und konnten schon damals zu denselben Themen befragt werden. Ohnehin will die Opposition eher das System und seine Schwachstellen beschreiben, die Ladungsliste liest sich daher wenig prominent: Beamtinnen und Beamte sollen erzählen, ob Druck auf sie ausgeübt wurde – und falls ja, wie und von wem. Große Begeisterung löst der neue U-Ausschuss nicht einmal in den eigenen roten Reihen aus: „Anstatt sich nur in sinnlosen U-Ausschüssen an der ÖVP abzuarbeiten, sollte die SPÖ Perspektiven für die Menschen aufzeigen“, befand der Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer Mitte Dezember. Wenige Monate vor der Nationalratswahl liegt der Verdacht durchaus nahe, dass SPÖ und FPÖ eher an Munition für den nahenden Wahlkampf denn an parlamentarischer Aufklärung interessiert sind. Da der Ausschuss maximal bis Sommer läuft, können Auskunftspersonen dem Spektakel beinahe folgenlos fernbleiben. Insgesamt stehen von März bis Juli nur sechs Termine für die Befragung von Auskunftspersonen zur Verfügung. Allesamt nicht die besten Voraussetzungen für eine Untersuchung in Ruhe. Schwarze Revanche Noch fragwürdiger mutet der „rot-blaue Machtmissbrauch-Untersuchungsausschuss“ an, der zur zeitgeschichtlichen Veranstaltung werden wird. Denn die ÖVP will die Regierungstätigkeit von Jänner 2007 (als SPÖ-Chef Alfred Gusenbauer Kanzler wurde) bis Jänner 2020 (als die schwarz-grüne Regierung ins Amt kam) untersuchen. Dass es sich um eine Revanche für die bisherigen ÖVP-U-Ausschüsse und eine Maßnahme gegen den Cofag-Ausschuss handelt, ist evident – und wird von ÖVP-Vertretern auch gar nicht bestritten. Im profil meinte Generalsekretär Christian Stocker jüngst: „Ich hätte auf die U-Ausschüsse gerne verzichtet. Aber es geht auch nicht, den Scheinwerfer nur auf eine Partei – die ÖVP – zu richten. Daher haben wir die Bühne erweitert.“

© APA/HELMUT FOHRINGER © APA/HELMUT FOHRINGER ÖVP Die ÖVP hat keinen Joker, aber Andreas Hanger. Der schwarze Fraktionsführer will Rot und Blau diesmal ärgern. Denn die Opposition würde „genau dort wegschauen, wo es um Machtmissbrauch und Steuergeldverschwendung von SPÖ und FPÖ geht“. Im Ausschuss würde man sich intensiv dem „schamlosen Fördergeld-Missbrauch führender FPÖ-Funktionäre in Graz“ und der Rolle von Ex-Kanzler Alfred

Gusenbauer in René Benkos Signa-Gruppe widmen. Hanger gewinnt, wenn er SPÖ und FPÖ das Bummerl umhängen kann.

Schon jetzt habe der U-Ausschuss einen Zweck erfüllt, ist zu hören. Die Parteibasis sei zufrieden, dass die ÖVP-Führung sich gegen die Opposition zu wehren beginne. Vor allem der letzte U-Ausschuss zehrte an den Nerven. Monatelang wurde über Korruptionsvorwürfe gegen die Volkspartei berichtet. Allerdings geht es nicht nur um vergleichsweise aktuelle Vorfälle wie die Kampagne gegen Drogen am Steuer. So will die ÖVP erneut die sogenannte Inseratenaffäre von Ex-SPÖ-Kanzler Werner Faymann beleuchten. Dieser sicherte sich als Verkehrsminister die Gunst der „Kronen Zeitung“ dadurch, dass er dem Blatt zu Inseraten von ÖBB und Asfinag verhalf. Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren ein. Begründung: Den Unternehmen sei kein Schaden im strafrechtlichen Sinn entstanden, denn die Inserate hätten einen positiven Werbeeffekt gebracht. Die ÖVP will daher auch die Rolle der Staatsanwaltschaft im U-Ausschuss explizit untersuchen. Freilich muss sie sich dabei denselben Vorwurf wie SPÖ und FPÖ in Zusammenhang mit dem Cofag-U-Ausschuss gefallen lassen: Die Inseratenaffäre um Faymann, Asfinag und ÖBB wurde bereits zwischen 2011 und 2012 in einem eigenen U-Ausschuss aufgearbeitet. Mit neuen Erkenntnissen ist kaum zu rechnen – ebenso wenig in Zusammenhang mit der Affäre um den SPÖ-Berater Tal Silberstein, der im Wahlkampf 2017 eine Dirty-Campaigning-Kampagne gegen die ÖVP und Sebastian Kurz initiierte. Sekkieren kann die ÖVP die SPÖ jedoch allemal. So werden auch Postenbesetzungen in roten Ministerien aus der damaligen Zeit thematisiert und eine prominente Auskunftsperson geladen: die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures, die ab Dezember 2008 sechs Jahre lang Verkehrsministerin im Kabinett Faymann war. Auskunftsperson Kickl Hauptziel der ÖVP ist es allerdings, die SPÖ in die Affäre um frisierte Umfragen und Gefälligkeitsinserate für den Boulevard hineinzuziehen, die im Herbst 2021 zum Rücktritt von Kanzler Sebastian Kurz führte. Anknüpfungspunkt ist die Aussage der Meinungsforscherin Sabine Beinschab vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) im Februar 2022. Darin schilderte sie, dass auch die SPÖ in einer Kooperation mit dem Boulevard zwischen 2009 und 2013 Umfragen nach ihren Vorstellungen gestalten ließ. Allerdings bezahlte die SPÖ Umfragen und Inserate aus der Parteikasse und nicht – wie die ÖVP – aus Mitteln des Finanzministeriums.

© APA/HELMUTH FOHRINGER © APA/HELMUTH FOHRINGER Die Grünen Für die Grünen steht René Benkos Monopoly im Mittelpunkt: „Im besten Fall stehen am Ende des Ausschusses Vorschläge, die verhindern, dass bald der nächste Hütchenspieler sein Unwesen treibt.“ Per se sehen die Grünen in den parallel laufenden Ausschüssen keine Gefahr – solange sie nicht missbraucht werden, um sich „nach dem Motto ‚Tit for Tat‘ gegenseitig eins auszuwischen“. Bisher schonten die Grünen ihren Koalitionspartner nicht. Auch diesmal werden sie Farbe bekennen.

Auch ihren härtesten Widersacher, FPÖ-Chef Herbert Kickl, will die ÖVP vor den Ausschuss laden. Dieser geriet 2015 ins Visier der Justiz. Über die Klagenfurter Kommunikationsagentur „Ideenschmiede“ wurden Gelder aus Aufträgen des Landes Kärnten an die Freiheitlichen weitergeleitet. Die Staatsanwaltschaft ging Vorwürfen nach, Kickl sei an der Agentur beteiligt, stellte jedoch keinen Antrag auf Aufhebung der parlamentarischen Immunität des damaligen FPÖ-Generalsekretärs. Kickl wurde weder als Verdächtiger noch als Beschuldigter geführt. Will die ÖVP auch in diesem Fall das Handeln der Justiz extra untersuchen, muss sie einen der Ihrigen als Zeugen laden. Justizminister auf einem ÖVP-Ticket war zu dieser Zeit Wolfgang Brandstetter. Ein ÖVP-Mann dürfte ohnehin in beiden Ausschüssen abermals für Diskussionen sorgen, wenn auch nicht als Auskunftsperson: Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka wird den Untersuchungen vorsitzen. Auch gegen ihn ermittelt die WKStA. Nach der Veröffentlichung eines Tonbandes, in dem der verstorbene Sektionschef im Justizministerium, Christian Pilnacek, über Interventionsversuche durch Sobotka spricht, forderte selbst der grüne Koalitionspartner seinen Rücktritt. Sobotka verweigert dies und sieht sich durch die jüngste Einstellung eines Verfahrens wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs in einer Postenbesetzung im Innenministerium bestätigt.

Dass er an jedem einzelnen Ausschusstag den Vorsitz führt, scheint dennoch ausgeschlossen: Der Präsident darf sich im U-Ausschuss vertreten lassen, Sobotka tat dies in vergangenen Ausschüssen auch an vielen Sitzungstagen. In der Regel sorgt das für Ruhe, denn speziell SPÖ-Fraktionschef Kai Jan Krainer lieferte sich in den vergangenen Ausschüssen laute Diskussionen mit Sobotka. Anti-Stressbälle schaden in beiden U-Ausschüssen sicher nicht.