profil: Die Neutralität schützt nicht per se vor Aggression. Das neutrale Belgien etwa wurde in beiden Weltkriegen überfallen und besetzt.

Meinl-Reisinger: Die Ukraine war bis dato auch paktfrei, und es hat ihr nichts gebracht. NATO-Mitglieder haben sogar ein Veto eingelegt gegen den Beitritt der Ukraine, um Putin nicht zu reizen. Das Argument der Putin-Versteher, die NATO sei zu nahe an Russland herangerückt, stimmt so einfach nicht.

Kaiser: Vergleichen wir nicht die Paktfreiheit der Ukraine mit Österreichs Neutralität. Ich sehe Neutralität auch nicht als quasi Mauer, die uns vor Angriffen schützt, sondern als ein Instrument der Friedenspolitik. Sie eröffnet Möglichkeiten, die die Regierung in den letzten Jahren allerdings wenig nutzte.



Meinl-Reisinger: Mich erstaunt der Mythos, der um die Neutralität gebaut wird, und wie die SPÖ damit umgeht. Sie können doch nicht, wie der Bundeskanzler sozusagen von der Kanzel herab, sagen, die Debatte sei beendet. Seien wir ehrlich: Die EU liefert Waffen in die Ukraine, und Österreich zahlt indirekt mit. Und in der Vergangenheit waren wir die Ersten – noch unter einem SPÖ-Kanzler und Bundespräsident Fischer – die nach der Annexion der Krim 2014 gemeinsam mit der Wirtschaftskammer dem Präsidenten Putin den roten Teppich ausgerollt haben. Es wurde sogar über die Annexion der Krim gewitzelt. Vielleicht lag das an der wirtschaftlichen Abhängigkeit, vielleicht auch an mancher ideologischer Prägung und einem gewissen Antiamerikanismus, einem Putin-Verstehertum, das ich damals schon für falsch hielt. Es geht jetzt um das Ende der Naivität, die viele auch in Österreich gegenüber Putin an den Tag gelegt haben.

Kaiser: Neutralität verpflichtet zur Diplomatie. Wir haben als neutrales EU-Land Schutz, das ist in den EU-Verträgen festgeschrieben, die Beistandspflicht gilt auch für uns. So zahnlos und rein historisch ist die Neutralität nicht.

Meinl-Reisinger: Die Beistandspflicht der EU, ja, – wollen wir Trittbrettfahrer sein oder Schmarotzer? Es ist nicht sicher, dass Österreich im Angriffsfall seinen europäischen Partnern beistehen wird, umgekehrt wird uns aber schon beigestanden? Wären wir nicht von lauter NATO-Staaten umgeben, die letztlich den Job für uns erledigen, würden Sie dann die Situation nicht ganz anders bewerten?

Kaiser: Welche Erfahrungen haben wir in der Alpen-Adria-Region mit unseren Nachbarn? Ein NATO-Mitglied, Italien, Paktfreiheit wie das ehemalige Jugoslawien, aus dem das NATO-Mitglied Slowenien entstand – Österreich blieb stabil. Neutralität bietet mehr Möglichkeiten. Sie fordern eine europäische Verteidigungsunion. Darüber wurde schon vor Jahren diskutiert, und bevor irgendetwas konkret wurde, war sie bereits zum Scheitern verurteilt. Ich erinnere nur an meinen Parteifreund Josef Cap, der deshalb den NATO-Beitritt Österreichs ins Spiel brachte.