Eine Krise nach der anderen: Generation Z und die Welt

Wohnen, ein Luxus

Was eine Studentin in der Stadt, die Jungfamilie in der Provinz und die Alteingesessenen in der Metropole verbindet? Sie alle brauchen Wohnraum. Der schwierige Wohnungsmarkt bereitet 46 Prozent der jungen Altersklasse Unruhe.

Mit stetig steigenden Mietpreisen rückt der Traum von den eigenen vier Wänden in immer weitere Ferne. Wie konnte es so weit kommen? Und wie finden wir da wieder heraus? Das erfahren Sie übrigens von Christina Hiptmayr, Sebastian Hofer und Thomas Hoisl in unserer aktuellen Titelgeschichte.

Aufbruch versus Krise

Angesichts der vielen Herausforderungen ist Generation Z gespalten. Etwas über die Hälfte sieht keinen Weg aus der Dauerkrise. Die anderen wollen die Welt neu denken. In einem sind sie sich jedoch einig: Nur 6 Prozent fühlen sich von der Politik gut vertreten. Für eine Demokratie ist das alarmierend.

Die gegensätzlichen Einstellungen im Umgang mit Krisen seien laut der Studie stark mit den verfügbaren Ressourcen verbunden. Junge Menschen in stabiler finanziellen Lage, mit universitären Ausbildungen, bei guter psychischer Gesundheit und mit wahrnehmbarem gesellschaftlichen Rückhalt sehen sich viel eher als Generation Aufbruch.

Krisen bringen tiefe Sehnsüchte zum Vorschein. Je größer die Sorgen, umso trivialer die Hoffnung. Generation Z wünscht sich vor allem eines: Jung sein zu können mit allem was dazugehört.

