Neues Bilderbuch-Album: Wo bleibt die Magic?

Schon der erste Song macht klar, woran „Gelb ist das Feld“, das neueste Album der österreichischen Indiepop-Vordenker Bilderbuch, laboriert: „Bergauf“ klingt behäbig, zwischen Midtempo-Geschunkel und Westerngitarre, getragen vom Bilderbuch-typischen Englisch-Deutsch-Sermon, die auch nach sechs langen Minuten und drei Sekunden noch immer nicht zum Punkt kommt.

Der Punkt ist nämlich der: Es ist April 2022, und die ewigen Buben von Bilderbuch sind verliebt – in den Frühling, möchte man mutmaßen, aber auch ein bisschen (wie könnte es als Popstar anders sein) in sich selbst. Alles, und das ist hier keine Übertreibung, dreht sich in den 14 neuen Liedern um „Tricks gegen Einsamkeit“ – und warum man besser über den Wolken küsst, obwohl Sänger Maurice Ernst natürlich genau weiß, dass „fliegen nicht gut ist“. Die Liebe in Corona-Zeiten ist eben auch nicht das, was sie einmal war. So heißt es in der aktuellen Single „Dates“, die diesen Freitag gemeinsam mit dem Album erscheint: „Ich bin ein nasty Boy / Plötzlich presst sie an meine Lippen Finger / und sagt / Es ist kalt alleine draußen / Baby so kalt alleine draußen“.