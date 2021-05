Köstinger: „Fleisch müsste eigentlich um ein Drittel teurer sein“

In profil-Interview plädiert Agrar- und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger dafür, die Preise und das Konsumverhalten zu ändern: „Fleisch müsste eigentlich um ein Drittel teurer sein, nur so können die Bauern vernünftig wirtschaften. Aber der Handel drückt die Preise.“ Das müsse sich ändern, so Köstinger: „Wir haben Griller um 800 Euro im Garten stehen und legen eine Bratwurst um 80 Cent drauf. Das ist pervers.“