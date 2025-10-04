Man sieht eine Illustration von einem Mädchen, das von Burschen umringt ist
Umstrittene Freisprüche

Fall Anna: Wie es dem Mädchen jetzt geht und was passieren muss

Zehn junge Männer haben Sex mit einer Zwölfjährigen und werden freigesprochen. Die Empörung ist enorm. profil traf das Mädchen, ihre Mutter und rollt den Fall auf.
Clemens Neuhold
Von Clemens Neuhold
04.10.25

Wien. In einem Bezirk fernab von Favoriten, wo im Frühjahr 2023 alles begann. Nähere Details über das neue Zuhause der 15-jährigen Anna, deren Fall das Land erschüttert, werden von profil nicht öffentlich gemacht. Weil es ihre Freiheit einschränken würde. Die Freiheit, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen und in die Zukunft zu blicken. Weit weg von dem Strudel, in den sie als Zwölfjährige geriet. Ohne Berührungspunkte zu Personen und Orten, die sie erneut triggern könnten.

Anna ist nicht ihr richtiger Name. Er hat sich in den Medien durchgesetzt und soll auch hier verwendet werden. Annas Mutter hat sie vom Bus abgeholt und trifft profil vor einem Eissalon. Nach einem langen Gespräch mit der Mutter am Vormittag ergibt sich diese Möglichkeit, dem Mädchen Hallo zu sagen.

(profil.at, cneuhold)  |  Stand:
