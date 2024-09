Nationalratswahl in Österreich: Alles, was man wissen muss

Am 29. September können rund 6,3 Millionen Menschen in Österreich einen neuen Nationalrat wählen. profil hat für Sie die wichtigsten Fragen beantwortet. Unsere gesamte Berichterstattung zur Wahl finden Sie hier .

Was war das Ergebnis der letzten Nationalratswahl 2019?

Wer ist bei der Nationalratswahl 2024 wahlberechtigt?

Aktiv wahlberechtigt sind Österreicherinnen oder Österreicher, wenn sie spätestens am Tag der Nationalratswahl das 16. Lebensjahr vollenden, also jene Personen, die spätestens am 29. September 2024 ihren 16. Geburtstag feiern.

Wie findet man das richtige Wahllokal?

Grundsätzlich befindet sich das Wahllokal im Ort des Hauptwohnsitzes, rund vier Wochen vor der Wahl bekommen alle wahlberechtigten Personen die „Amtliche Wahlinformation“ per Post zugesendet. Diese informiert sie über ihr zuständiges Wahllokal. Mit einer vorab beantragten Wahlkarte kann in jedem Wahllokal abgestimmt werden, im Ausland in österreichischen Vertretungsbehörden.

Für weitere Fragen oder Informationen ist die Hotline 0800 202220 des Innenministeriums von 8:00 bis 17:00 verfügbar. Die Nummer für Auslandsanrufe lautet +43 1 53126 2700. Hier finden Sie eine Liste aller Wahllokale in Österreich.

Wie lange haben die Wahllokale geöffnet?

Die Öffnungszeiten der Wahllokale variieren je nach Ort. In Wien haben sie in der Regel bis zum offiziellen Wahlschluss um 17:00 Uhr geöffnet. In Vorarlberg schließen alle Wahllokale spätestens um 13:00 Uhr. In den anderen Bundesländern kann man teils bis 16:00 Uhr wählen. Die komplette Liste der Wahllokale samt Öffnungszeiten finden Sie auf der Webseite des Innenministeriums oder direkt hier zum Download.