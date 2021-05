Friede den Rindviechern!

Apropos Rindvieh. Nehmen Sie sich ja kein Beispiel am Paketzusteller Doug Heffernan, der während eines Streits mit seiner Ehefrau Carrie um die TV-Fernbedienung in einer Folge der TV-Endlossitcom „King of Queens“ zum letzten Mittel greift. Carrie: „Kein Fernsehen.“ – Doug: „Doch! Fernsehen!“ – Carrie: „Etwas mehr zu lesen würde uns doch nicht umbringen.“ – Doug: „Doch, das ist tödlich!“

Einen schönen Friede-Freude-Lesemontag,

Wolfgang Paterno