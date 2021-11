Geschäftsauflösung: Hält der Handel das aus?

Ob es überhaupt nötig ist, in jedem Lockdown den Handel breitflächig zu schließen, bleibt unklar. Die AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) entdeckte bis dato keine Cluster, die beim Shopping ihren Anfang nahmen. Im Lebensmittelhandel, der durchgehend geöffnet war, gab es offenbar ebenfalls kein erhöhtes Infektionsrisiko. Verriegelte Geschäfte sollen wohl vor allem indirekt auf die Virusverbreitung wirken: Wenn alles zu ist, haben die Menschen einen Grund weniger, ihre Wohnungen zu verlassen, öffentliche Verkehrsmittel zu benützen, sich in der Stadt zu treffen. Aber reicht dieser Effekt, um eine ganze Branche so nachhaltig zu beschädigen?

Sie halte es für überzogen, „wieder alles bundesweit zu schließen, inklusive Handel, inklusive Gastro, nicht nur am Abend“, erklärte NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger vor Kurzem. Rainer Trefelik, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer, sprach von einer „historischen Kata-strophe“. Schon zum zweiten Mal hintereinander treffe es die Branche mitten im Weihnachtsgeschäft. Alles in allem blieben die Proteste der Kammer aber verhalten. „Die Erfahrung zeigt, dass es nicht hilft, auf die Pauke zu hauen“, meint etwa Margarete Gumprecht, die Wiener Spartenobfrau. Eine gewisse Gegenwehr habe es durchaus gegeben, sagt sie. „Deswegen ist Click & Collect (also die Abholung von online bestellten Waren, Anm.) jetzt wieder möglich.“ Gumprecht hofft auf die Loyalität der Konsumenten. „Einkaufen hat viel mit Emotionen zu tun. Ich glaube fest, dass die meisten Kunden nach dem Lockdown wieder in den stationären Handel zurückkommen werden.“

Bis dahin wird allerdings eine Menge Geld woanders ausgegeben. Eine aktuelle Studie der Universität Linz untersuchte, wie viel Kaufkraft zu internationalen Konzernen abfließt: „Der heimische Online- Handel konnte 2020 während der Lockdowns Umsatzzuwächse von nominell plus 27 Prozent (April 2020) bis plus 37 Prozent (Dezember 2020 gegenüber dem Vorjahr) erzielen“, heißt es darin. Ähnlich hohe Steigerungsraten seien auch jetzt zu erwarten. „Verschärfend für den heimischen Handel kommt hinzu, dass die Online-Shopper:innen in Österreich deutlich mehr als die Hälfte ihrer Internet-Ausgaben (62 Prozent) bei internationalen, ausländischen Anbietern wie Amazon, Zalando & Co tätigen.“ Resümee der Studienautoren Christoph Teller und Ernst Gittenberger: „,Es wird scho glei dumpa‘ für den stationären Non-Food-Handel.“