Die Macht der Impfgegner-Masse

Der Industriellenvereinigung wird mit Blick auf die Masse ungeimpfter Arbeitskräfte bereits mulmig. Sie warnte in einem ersten Statement deutlich.

Der Regierung ist viel Glück zu wünschen bei dem Unterfangen, Menschen zu etwas zu zwingen, wogegen sie sich vehement sträuben. Verstehen Sie mich nicht falsch - es gibt auch verdammt gute Argumente für eine Impfpflicht, wie seit Monaten in profil ausgeführt. Doch die möglichen Risiken und Nebenwirkungen sollte die Regierung am Radar haben. "Wenn ich nicht mehr arbeiten darf, steck ich mich eben absichtlich an und bin dann ein Genesener", kommentiert ein Impfgegner auf Facebook.

„Nur der Zuwachs der Masse verhindert ihren Zerfall." (Canetti)

Das - auch international viel beachtete - Vabanque-Spiel der Regierung geht auf, wenn die Masse der Impfgegner durch die Impfpflicht stärker abnimmt als ihre Dichte zunimmt; wenn es keine Revolten, Anschläge gibt und sich mehr Menschen dem Druck beugen als neue Mitstreiter zur Masse hinzuströmen. Oder die Zuflucht zum Totimpfstoff die Masse ausdünnt.

Einer Impfpflicht mit Seitentürln, Hintertürln?

Um ihnen die Angst vor der Masse nun wieder zu nehmen, die laut Canetti „am liebsten Häuser und Gegenstände zerstört“ und „das Feuer“ liebt, weil es „weithin sichtbar ist und andere anzieht“: Es kann auch ganz anders kommen. Nämlich klassisch österreichisch, mit einer Impfpflicht samt Seitentürln und Hintertürln. So gesehen wäre der Runde Tisch im Kanzleramt ohne Ecken und Kanten bereits ein Indiz dafür.

Kaum ein Journalist des Landes spürt das typisch Österreichische an der Politik so zielsicher auf wie Gernot Bauer. „Bauer sucht Politik“ heißt seine neue Kolumne, die exklusiv auf profil.at erscheint. Fündig wurde er in der ersten Folge im Bundesrat, der laut Bauer nur deswegen noch nicht augestorben ist, weil er "verfassungsrechtlich unter Naturschutz" steht. In diesem Reservoir für politische Resteverwertung geht es zumalen derber zu als auf so mancher Corona-Demo, zeigt Bauers Beobachtung.

„Lebhaft wird es bei Wortmeldungen der Freiheitlichen zur Impfpflicht. Der Kärntner Mandatar Josef Ofner richtet dem Kanzler aus, das Volk würde sich ,nicht in die Nadel zwingen lassen‘; und dass er ,ein schreckliches Bild vor seinen Augen‘ habe, wenn er von ,Impfstraßen für Kinder‘ lese. Der Niederösterreicher Andreas Spanring lustfaselt von einer ,geheimen Impfpolizei‘, die ihn wohl unter ,Impf-Heil‘-Rufen in einer ,Nacht- und Nebelaktion aus dem Bett holen‘ würden."

Fad statt Fanal

Doch "irgendwann endet auch diese Bundesratssitzung. Erleichterung. Die Republik lebt, weder Fadesse noch Impfpflicht und nicht einmal abgründige Nazi-Vergleiche können sie erschüttern.“

Mögen Corona-Demos die Republik irgendwann so nachhaltig prägen und erschüttern wie eine Bundesratssitzung.