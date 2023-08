Geschlechtergerechte Sprache: Wer gendern wollen sollen muss

Ein kurzer Lagebericht: Das Bildungsministerium empfiehlt in seinem Leitfaden „Geschlechtergerechte Sprache“, geschlechtergerecht zu formulieren, empfiehlt jedoch explizit nur den Schrägstrich „/“ als Sonderzeichen. Die Hochschulen hingegen, für die das Bildungsministerium zuständig ist, lassen sich bei der Wahl der Mittel, um gendergerecht zu schreiben, nicht einschränken: Die Akademie der bildenden Künste empfiehlt den Unterstrich, die Pädagogische Hochschule Tirol den Doppelpunkt, und die meisten Unis freuen sich, vom Binnen-I bis zum Genderstern jede Variante anzubieten. Und während das Ministerium darauf hinweist, dass die einzelnen Formulierungen grammatikalisch korrekt sein müssen, pfeifen manche Hochschulen auch auf dieses Erfordernis. Korrektheit sei „unerheblich“, so der Leitfaden der Akademie der bildenden Künste.

Es wird noch komplizierter: Seit in Niederösterreich die schwarz-blaue Landesregierung das Gendern mit Sonderzeichen in der Verwaltung und an Schulen in ihrem Einflussbereich untersagt hat, hängt die Frage, wie man korrekt spricht und schreibt auch noch davon ab, wo man innerhalb der Republik seinen Bildungsweg beschreitet. Wer in St. Pölten eingeschult wird und später an der Uni Wien landet, sollte in Sachen Geschlechterbenennung einigermaßen sprachelastisch sein.

Wir leben in einem sprachlichen Gender-Dschungel. Noch nie waren so grundlegende Fragen der Orthografie so unklar und so umstritten wie jetzt. Dagegen erscheint die Schlacht um die „daß/dass“-Schreibung rückblickend harmlos wie ein falsch gesetztes Semikolon.

Ein Ausdruck von Pluralismus

Aber ist das unbestreitbare Chaos tatsächlich so schlimm? Fragen der Sprache werden schrecklich emotional debattiert, weil sie bei jedem und jeder tief ins Innere der Identität reichen. Die Sprache wird von den Eltern zu den Kindern weitergegeben, und sie ist alles, was wir haben, um uns auszudrücken. „Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“, schrieb Wittgenstein, und das hat auch zur Konsequenz, dass jeder seine Sprache – und damit seine Welt – verteidigt.

Doch mit etwas Gelassenheit betrachtet, sind all die Gebote, Empfehlungen und sogar die Verbote in den meisten Fällen nicht so starke Eingriffe, wie es zunächst scheint. Schüler können gegen den Wunsch der Lehrpersonen verstoßen, in gendergerechter Sprache zu schreiben; ORF-Moderatoren pflegen weiterhin den Glottisschlag, auch wenn der Generaldirektor dies gar nicht gern hört. Ein niederösterreichischer Beamter widersetzt sich dem Gender-Verbot. Nur an den Unis riskiert man eine schlechtere Note, wenn man auf dem generischen Maskulinum beharrt.

Das Anarchische an der derzeitigen Lage kann man als Ausdruck von Pluralismus interpretieren. Vielleicht auch als schlampige, typisch österreichische Lösung. Wenn etwa das Bildungsministerium seinem Leitfaden zur geschlechtergerechten Sprache ein Zitat der Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller voranstellt, das im generischen Maskulinum formuliert ist, kann der Zwang zur korrekten Sprache nicht allzu strikt sein: „Sprache ist nirgends und zu keiner Zeit ein unpolitisches Gehege, denn sie lässt sich von dem, was Einer mit dem Anderen tut, nicht trennen.“