Im Grunde ist die ÖVP allerdings keine neue Partei, sondern ein Hybrid. Hie Kurz' Bundes-VP, da die Länder. Strukturen sind robuster als Konzepte. Solange Kurz Erfolg garantiert, darf er tun, was er will, und ist gern gesehener Gast in der Provinz-wobei zu hören ist, dass Kurz für den Landtagswahlkampf in Oberösterreich nicht übermäßig gebucht wurde.



Die sechs VP-Landeshauptleute bezeichnen sich weiterhin als "schwarz", schon allein um ihre Unabhängigkeit zu demonstrieren. Allesamt waren sie schon in ihren Ämtern, bevor Kurz die Partei übernahm. Die Vorteile eines einheitlichen Auftretens nach außen haben sie im Gegensatz zu ihren Vorgängern erkannt. Schwarz-türkise Gefechte finden intern statt. So grollte die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, als Kurz gegen das Corona-Krisenmanagement der Stadt Wien agitierte. Tirols Landeshauptmann Günther Platter fühlte sich in der Ischgl-Krise nicht immer optimal unterstützt. Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer, im Zivilberuf Rechtsanwalt, dürfte die Behandlung der Justiz kaum gefallen. Am deutlichsten äußerte der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer Kritik am türkisen Stil: "Ich würde persönlich jedenfalls die Justiz nicht angreifen. "Dass sich Kurz und seine Vertrauten in internen Chats über Kirchenvertreter lustig machten, können Schützenhöfer, Haslauer & Co nicht goutieren. Zumal: Wer sich abfällig über Kirchenmänner äußert, dürfte auch keine Scheu haben, per SMS die eigenen Landesfürsten auszurichten.