Das war 2024: Die Stunde vor dem Hochwasser in Niederösterreich

Es ist immer wieder ein mulmiges Gefühl. Zum dritten Mal erlebte ich in Kritzendorf ein Hochwasser. Vor 22 Jahren wurde die Gegend bereits einmal überschwemmt, 2013 stand das Wasser 70 Zentimeter hoch im Wohnbereich meines Stelzenhauses. Es geht also immer noch schlimmer. Sobald die Donau aus den Ufern tritt, herrscht hier der Ausnahmezustand. Das viele Wasser zu bewältigen, wird von Mal zu Mal schlimmer und schwieriger, weil auch ich älter werde.“

Am Samstag, dem 14. September, kurz nach 11 Uhr, sperrte ich mein Haus ab und stapfte in Gummistiefeln mit Hund und Koffer über die Brücke bei der Badstraße. Ich wusste zu jenem Zeitpunkt nicht, wann ich zurückkehren, wie schlimm das Wasser steigen würde. Mein Schwiegersohn ruderte mit der Zille der Feuerwehr alle zwei Tage zu den Hühnern, um sie zu füttern.

„Am Montag, dem 9. September 2024, wurden wir zu einem Brandeinsatz der höchsten Stufe gerufen. Weil wir aufgrund des Brandausmaßes Hunderte Meter an Schlauchleitungen verlegen mussten und wegen des in Neubau befindlichen Feuerwehrhauses derzeit bei uns keine Möglichkeit haben, das Material zu reinigen, fuhren wir im Anschluss nach Klosterneuburg, um die schmutzigen Schläuche zu waschen. Dort kam die prognostizierte Unwettersituation erstmals zur Sprache.

Am Donnerstag, dem 12. September, kletterte die Prognose auf fünf Meter. Grundsätzlich sind wir in Kritzendorf Schlimmeres gewohnt, das Wasser rinnt ab einem Pegel von sechs Metern in die Strombad-Siedlung. Am 13. September wurden frühmorgens bereits 6,65 Meter vorausgesagt. Also organisierten wir den Aufbau von Hochwassersperren und schafften Sand für die Befüllung von Sandsäcken herbei. Am Samstag, dem 14. September, stand die Prognose bei 7,24 Metern. In der Nacht zuvor, von Freitag auf Samstag, hatte zusätzlich ein heftiger Sturm gewütet. Im Strombad Kritzendorf waren aufgrund des Unwetters Strommasten umgeknickt und Bäume auf Häuser gestürzt.

An jenem Samstag begann um sieben Uhr in der Früh dann das Chaos der Hochwassertage. Wir waren im Dauereinsatz und führten Evakuierungen durch, zogen Pkw auf sicheren Grund, organisierten Notschlafunterkünfte und pumpten Keller aus. Im Lauf der Nacht kam es zu Hangrutschungen, Straßen wurden unterspült, viele Einsatzorte waren selbst mit unseren Feuerwehrfahrzeugen nicht mehr erreichbar. Alle 97 Feuerwehren des Bezirks Tulln waren in diesen Tagen im Einsatz. Auch die Funksprüche einzelner Feuerwehren verdeutlichten das Leid: Es kam die Info, dass ein Feuerwehrkamerad tödlich verunglückt sei, andere erklärten verzweifelt über Funk, dass Objekte, die man versucht hatte zu retten, aufgegeben werden mussten. In der Nacht auf Sonntag, den 15. September, wurde Niederösterreich gegen drei Uhr in der Früh zum Katastrophengebiet erklärt.