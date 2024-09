Ist das schwarz-grüne Experiment geglückt?

Werner Kogler mochte die Floskel ja nie. Erfunden hat sie Sebastian Kurz. Bei der Präsentation des schwarz-grünen Regierungsprogramms im Jänner 2020 meinte der damalige Kanzler, dieses vereine „das Beste aus beiden Welten“. Einmal im Umlauf verselbstständigte sich die Formel zur Phrase.

Vier Jahre und acht Monate später kann Kogler mit der Volkspartei und wie sie die Welt sieht offensichtlich nicht mehr viel anfangen. Ein Blick ins 112 Seiten starke grüne Wahlprogramm reicht zum Beleg: Dort schreibt der Vizekanzler und grüne Spitzenkandidat im Vorwort: „Die ÖVP in Österreich und ihre konservativen und rechtspopulistischen Freunde in ganz Europa arbeiten sich am Klimaschutz ab … Und das Wahlversprechen ist klar: Wenn ihr konservativ wählt, gibt es neue Milliarden für Autobahnen und Kürzungen bei allem, was der Umwelt guttut. Dann wird fleißig weiterbetoniert.“

Tatsächlich bildeten ÖVP und Grüne inhaltlich nie eine größere Schnittmenge. Beide Parteien lebten in den vergangenen Jahren in ihrer schwarz-türkisen beziehungsweise grünen Parallelwelt. Für den Bereich Asyl und Migration vereinbarten ÖVP und Grüne im Jänner 2020 sogar einen eigenen Mechanismus, der in Streitfragen einen koalitionsfreien Raum vorsah.