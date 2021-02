Jedes Schriftl, a Giftl, jedes SMS, a Prozess?

Die Zweite Republik ist reich an gut dokumentierten Skandalen. Wie viele potenzielle Skandale im Verborgenen blieben, darüber kann nur spekuliert werden. Ebenso über die Frage, wie froh so manche Parteigranden a.D. sind, dass zu ihrer Zeit noch keine SMS zwischen Politikern und Wirtschaftsbossen hin- und herflogen. Der Grundsatz „jedes Schriftl, a Giftl“ war vor der Zeit automatischer Backups am Handy oder in Clouds definitiv einfacher zu befolgen. Worte bleiben nur im Kopf des Empfängers gespeichert, Papier kann man für alle Ewigkeit verbrennen oder schreddern.

Wohingegen eine einzige Textnachricht noch Jahre später eine Regierung in ihren Grundfesten erschüttern kann – wie jene des früheren Novomatic-Bosses Harald Neumann an den damaligen ÖVP-Wien-Chef Gernot Blümel aus dem Jahr 2017: „Guten Morgen, hätte eine Bitte: bräuchte einen kurzen Termin bei Kurz (erstens wegen Spende und zweitens bezüglich eines Problemes (sic!), das wir in Italien haben!“