Karl Nehammer: Der Ruhestifter

Sebastian Kurz wird beim Parteitag der ÖVP am 14. Mai in Graz keine Rede halten. Die Regie sieht vor, dass der abtretende ÖVP-Chef auf der Bühne der Helmut-List-Halle bloß interviewt wird. Mit Ovationen der Funktionäre für ihren gefallenen Superstar ist zwar zu rechnen. Aber Kurz wird wissen, dass er nur das Vorprogramm bestreitet. Hauptact ist der Auftritt des neuen Chefs, Karl Nehammer, 49, der an diesem Tag offiziell zum 18. Bundesparteiobmann der ÖVP gewählt wird. An der Grundsatzrede wird im Kanzlerbüro bereits emsig gearbeitet.



Parteitage sollen doppelt wirken, nach außen und innen. Für die Öffentlichkeit wird Nehammer eine Kanzlerrede zu den Krisenthemen halten: Krieg in der Ukraine, Pandemie, Teuerung. Vielleicht erwähnt er auch den Klimawandel. Im anderen Teil seiner Rede wendet sich der ÖVP-Obmann an seine Partei. Auch diese macht schwere Zeiten durch: noch immer erschüttert nach dem Kurz-Abgang und demoralisiert von den – auch staatsanwaltlich untersuchten – Vorwürfen, eine Korruptionspartei zu sein. Was der Bundespräsident über alle Österreicherinnen und Österreicher sagte, „So sind wir nicht“, beanspruchen die schwarz-türkisen Funktionäre auch für ihre Gesinnungsgemeinschaft. Derweilen drohen weitere Veröffentlichungen von peinlichen Chats, und nun wird auch die jüngste Affäre um die Vorarlberger ÖVP und Landeshauptmann Markus Wallner ein Fall für die Justiz.



Dennoch soll der Parteitag in Graz nicht der moralischen Konsolidierung der ÖVP dienen. Auch ein Schlussstrich unter die Ära Kurz wird nicht gezogen. In erster Linie geht es darum, „dass sich unsere Leute wieder spüren“, wie es einer aus der Führungsriege formuliert. Und Nehammers Aufgabe besteht darin, Ruhe in seine verunsicherte Partei zu bringen, auch angesichts der Umfragen, in denen die ÖVP auf 24 Prozent abgesunken ist. Die SPÖ liegt stabil voran.