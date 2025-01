Karl Nehammer: Der unwahrscheinliche Kanzler

Dieser untypische Weg zur Macht erklärt vielleicht ein wenig, warum Nehammer auch ein unkonventioneller Kanzler war. Er musste sich schnell in der Rolle des Trümmermanns zurechtfinden. Krisen warteten überall, sogar in seiner eigenen Partei.

Die Karriere von Noch-Bundeskanzler Karl Nehammer verlief untypisch anders: Er purzelte ins Kanzleramt. Die Korruptionsermittlungen gegen Sebastian Kurz setzten eine Ereigniskette in Gang, an deren Ende Nehammer im Dezember 2021 unverhofft Kanzler war.

Am Anfang seiner Polit-Karriere stand aber auch ein Scheitern: 2016 leitete Nehammer den Bundespräsidenten-Wahlkampf von Andreas Khol – daraus wurde nichts. Mit Sebastian Kurz’ Wahlkampf klappte es dann – Nehammers Weg führte in die Regierung. 2020 wurde Nehammer Innenminister – naheliegender wäre das Verteidigungsministerium gewesen, hieß es damals, denn Nehammer war damit als ehemaliger Berufssoldat und Leutnant eng verbunden.

Überlebenskünstler

In seine Zeit als Innenminister fiel auch der Wiener Terroranschlag am 2. November 2020. Für die großen Worte war in jener Nacht noch Ex-Kanzler Sebastian Kurz zuständig. Bei der Aufarbeitung der Terrornacht gab es Kritik an Nehammer, der Anschlag hätte das Ende seiner politischen Karriere sein können. Aber er tauchte durch. Nur ein Jahr später, am 6. Dezember 2021, wurde Nehammer Bundeskanzler und ÖVP-Chef – inmitten der Coronakrise, ganz ohne Neuwahl. Kurz war durch die Inseratenaffäre ins Straucheln gekommen.

Nehammer trug die viel kritisierte Impfpflicht mit, die unter Interims-Kanzler Alexander Schallenberg eingeführt wurde, und begleitete auch deren Rücknahme.

Kurz nach Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022 reiste Nehammer als erster westlicher Staatschef zum russischen Machthaber Wladimir Putin nach Moskau. Der Boxer Nehammer wollte die „persönliche Konfrontation“ mit Putin, „sehr direkt, offen und hart“, verteidigte er sein Treffen damals.

Formell besiegelt wurde Nehammer als Parteichef im Mai 2022 – mit 100 Prozent der Stimmen. Derartige Zustimmungswerte erhielten formell nur Leopold Figl (1947) und Julius Raab (1954) bei ihrer Wiederwahl. Damit übertraf er Sebastian Kurz, er erlangte 2017 98,7 Prozent der Stimmen sowie Reinhold Mitterlehner im Jahr 2014 (99,4 Prozent).