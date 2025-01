Es gibt aber auch eine andere Version. Sie wird von Personen ventiliert, die von Kurz' Verhalten frustriert sind: Es gebe in Teilen der Partei Widerstand gegen ein Kurz-Comeback. Außerdem habe ihn der Mangel an Kontrolle mehr verunsichert als die Aussicht auf das Vizekanzleramt – unter blauer Regierungsführung.

Es war spät am Samstagabend, gegen 23:30 Uhr, da hatte die ÖVP eine Option weniger. Sebastian Kurz, so kam man zum Schluss, wird die Volkspartei nach dem angekündigten Rücktritt von Karl Nehammer nicht übernehmen. Warum es dazu kam, wird von verschiedenen Seiten unterschiedlich berichtet. Die Kurz-freundliche Erzählung lautet so: Sebastian Kurz habe Bedingungen gestellt, die schlicht nicht erfüllt wurden. Er hätte die ÖVP in Neuwahlen geführt, nicht sofort in Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ. Weil die Partei sich vor einer Wahl ziert, habe er auf eine Rückkehr verzichtet.

Damit verlor das politische Comeback für Kurz wohl seinen Reiz, für beide Seiten. 2017 hatte Kurz noch minutiös seine Machtübernahme des Kanzleramts und der Parteispitze vorbereitet und sich von den ÖVP-Granden schriftlich sieben Bedingungen zusichern lassen. Sämtliche Macht über personelle und inhaltliche Entscheidungen sollten in seiner Hand liegen, die Partei sogar am Stimmzettel seinen Namen tragen. Der Wahlerfolg bei den Neuwahlen schien die logische Konsequenz seiner Vorbereitungen. Die Macht lag damals alleine bei Sebastian Kurz. Die innenpolitische Plattentektonik hat sich nach dem Beben der Nationalratswahl aber völlig verschoben. In der ÖVP herrscht Chaos, und der Mann mit der parlamentarisch stärksten Partei ist der FPÖ-Obmann, nicht der ÖVP-Chef.

Kurz-Sehnsucht in der ÖVP

Die Sehnsucht nach seiner Rückkehr war allerdings real. „Es wäre die Polit-Sensation 2025: Sollte es nach den gescheiterten Koalitionsgesprächen in Österreich Neuwahlen geben, könnte Ex-Kanzler Sebastian Kurz als Kanzlerkandidat antreten!“, schrieb die deutsche Bild-Zeitung. Aussagekräftig war neben der Schlagzeile auch der Autor: Paul Ronzheimer ist nicht nur stellvertretender Chefredakteur des Blattes, sondern schrieb auch eine Kurz-Biografie. Ronzheimer weiß also, was Kurz will. Er weiß aber auch, was er nicht will: Seinen politischen Neuanfang aus einer Position der Schwäche und ohne absolute Kontrolle beginnen.

Auch manche in der Volkspartei wünschten sich Sebastian Kurz an die Spitze. Oder richtiger: Jemanden, der für eine selbstbewusste Hardliner-ÖVP steht. Karl Nehammer blieb standhaft bei seiner Position, nicht mit den Freiheitlichen unter Herbert Kickl koalieren zu wollen. Teile des Wirtschaftsbundes und der (ÖVP-nahen) Industriellenvereinigung kokettierten schon vor der Nationalratswahl mit einer Kooperation mit den Blauen. In den Wirtschaftsprogrammen von ÖVP und FPÖ gibt es einige Überschneidungen – so viele, dass vermutet wurde, die IV hätte an den freiheitlichen Positionen mitgearbeitet.