Kontroverse Werbekampagne: Kritik an Billa

Dieser Tage sorgten – neben der politischen Situation – auch streitbare Plakate und Werbetafeln in Österreich für Wirbel. Auf gelbem Hintergrund stehen, dünn weiß umrahmt, Sätze wie „Ohne Matura kommst du nicht weit“ oder „Mit einer Behinderung wirst du nicht gebraucht“. Lange war unklar, wer hinter der Kampagne steckt. Dann wurde bekannt, dass es sich um Billa handelt – durch ein Outing des Lebensmittelkonzerns auf Twitter.

Im Rahmen des Outings wird auch klar, dass die Kampagne zwei Plakatwellen umfasst. Die erste, als Teaser-Kampagne konzipierte Welle, trägt die erwähnten Sätze, während die zweite eine Auflösung transportieren soll. Die funktioniert folgendermaßen: Vor dem Schriftzug „Älteres Personal einstellen lohnt sich nicht“ steht jetzt Herwalt, ein älterer Mann, Billa-Mitarbeiter in Traun, gekleidet in ein T-Shirt, das mit dem Satz „Älteres Personal einstellen lohnt sich“ bedruckt ist. So sollen die zuvor plakatierten Vorurteile entkräftet werden.