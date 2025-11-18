Wie profil Ende Oktober aufzeigte, hätte das geplante Kopftuchverbot „bis zur achten Schulstufe“ auch 15- und 16-Jährige betroffen – obwohl politisch immer von einem Kopftuchverbot bis 14 die Rede war. Mädchen, die älter sind als in ihrer Schulstufe üblich, sind gerade in urbanen Mittelschulen mit einem hohen Anteil muslimischer Schüler keine Seltenheit. Nicht wenige kommen mit sprachlichen Defiziten in die Volksschule und brauchen deswegen länger.

In der neuen Gesetzesvorlage, die am Dienstag im Ministerrat präsentiert wurde, ist nun „die Vollendung des 14. Lebensjahres“ als neue Grenze festgeschrieben. Das heißt in der Praxis: Muslimas können sich ab ihrem 15. Geburtstag verhüllen, auch wenn sie noch die vierte Klasse Mittelschule oder Gymnasium besuchen, während 14-jährige Klassenkolleginnen kein Kopftuch tragen dürfen.