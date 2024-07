Martin Kocher: Der verhaltensunauffällige „Superminister“

Sein aktuelles Zeugnis, Ende Juni ausgestellt von den Wirtschaftsforschungsinstituten, fällt schwach aus. WIFO-Chef Gabriel Felbermayr konstatierte gar „sechs verlorene Jahre“. Die Wirtschaft stagniert im heurigen Jahr. Auch 2025 wird sie nur um 1,5 Prozent wachsen und damit unter den Vor-Corona-Jahren liegen. Kochers Replik: Die Flaute treffe ganz Europa und sei Folge der globalen Krisen wie des Ukraine-Krieges, der Pandemie und der hohen Inflationsraten. Allerdings wächst die Wirtschaft in der restlichen Eurozone heuer immerhin um 0,9 Prozent. Österreichs Performance ist also unterdurchschnittlich.

Zum irrationalen Verhalten von Individuen geforscht zu haben, ist in der österreichischen Politik gewiss kein Nachteil. Insofern war der Verhaltensökonom Martin Kocher gut vorbereitet, als er im Jänner 2021 vom damaligen Kanzler Sebastian Kurz um eine Minuten-Entscheidung gebeten wurde. Kurz benötigte einen neuen Arbeitsminister, nachdem die Amtsinhaberin Christine Aschbacher wegen Plagiatsvorwürfen zu ihrer Dissertation an der Slowakischen Technischen Universität zurückgetreten war.

Verantwortlich für Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftsstandort ist vor allem: Martin Kocher. In seinem Zivilberuf als Professor für Volkswirtschaftslehre war er es, der der Politik Ezzes gab. Von 2016 bis 2021 leitete er das IHS. Davor arbeitete er als Professor an der Universität München. Kochers Spezialgebiet ist die Verhaltensökonomie, die erforscht, wie Menschen in bestimmten wirtschaftlichen Situationen reagieren. Verhalten sie sich rational, wie man es vom Homo oeconomicus erwarten würde? Was veranlasst sie, gegen die eigenen Interessen zu handeln? Wie sehr bestimmt die Psychologie das Verhalten von Verbrauchern? Wann verzichtet man auf den persönlichen Nutzen im Interesse des Ganzen?

Mitschuld an der schlechten Entwicklung der Wirtschaft trage, so Felbermayr, die „enorm hohe Verunsicherung“ von Haushalten und Unternehmen. Als Stimmungsaufheller hat Kocher somit versagt. Konsumenten und Betriebe verschieben Investitionen. Von einem „Vorsichtssparen“ spricht der Chef des Instituts für Höhere Studien (IHS) Holger Bonin. Und Felbermayr resümiert: „Wir müssen mehr über die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft sprechen.“

Es sind zwei Fragen, die sich zum Ende der Ministerschaft von Kocher stellen. Was hat es gebracht, mit dem VWL-Professor einen Experten statt eines Berufspolitikers zum Minister zu machen? Und hat es sich bewährt, die Agenden für Arbeit und Wirtschaft in einem Ministerium zu bündeln?

Kocher kam nicht als Frischling in die Politik. Er war regelmäßig in den großen Nachrichtensendungen des Landes zu Gast und hatte als IHS-Direktor und Präsident des Fiskalrats die Regierung beraten. Teilnehmer an Sitzungen von Kanzler Kurz mit Wirtschaftswissenschaftern erinnern sich, dass Kocher im Gegensatz zu anderen Experten nicht zu den Anschleimern zählte und gern Klartext sprach. Im Oktober 2021 trat Sebastian Kurz zurück, im Mai 2022 auch Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Der neue Kanzler, Karl Nehammer, übertrug die Wirtschaftsagenden an den Arbeitsminister.

Kocher ist reiner Sachpolitiker. Die richtige Politik beginnt aber dort, wo Quereinsteiger aufgeben. Oft hörte man den Wirtschaftsminister argumentieren, seine Vorschläge würden „leider“ am Widerstand der Grünen, der Sozialpartner oder an mangelnden Mehrheiten scheitern. Freilich liegt die politische Kunst darin, eigene Projekte auch gegen externe und interne Widerstände durchzudrücken: mit Networking, durch Tauschgeschäfte, Junktime, sanfte Nötigung oder manchmal auch mit schierer Brutalität. Klimaministerin Leonore Gewessler lebt es vor, zuletzt beim EU-Renaturierungsgesetz .

Dass Experten Minister werden, hält Kocher für positiv, nicht nur in eigener Sache. Seiner Meinung nach sollten in einer Regierung Quereinsteiger und Berufspolitiker vertreten sein. Sachkenntnis schadet jedenfalls nie, allerdings mangelt es Experten bisweilen an Durchsetzungskraft, vor allem, wenn sie kein Parteimitglied sind, so wie Kocher. Der ÖVP, die ihm das hohe Amt überantwortete, ist er nie beigetreten. Damit verfügt er nicht einmal im Ansatz über eine Hausmacht.

Allerdings: Gewessler wurde in einer Umwelt-NGO (Global 2000) geprägt, wo rauflustige Interessenpolitik ohne Rücksicht auf andere Standpunkte betrieben wird. Martin Kocher ist habituell Wissenschafter, der abweichende Meinungen einfordert. So lädt er regelmäßig eine Runde von Wirtschaftsexperten zu sich ins Ministerium, um in vertraulichem Rahmen aktuelle Probleme zu erörtern. Unter den Fachleuten befinden sich auch solche, die dem als wirtschaftsliberal geltenden Kocher deutlich widersprechen, wie der Leiter der Abteilung Wirtschaftswissenschaft und Statistik in der Arbeiterkammer, Markus Marterbauer.

Gescheitert ist Kocher im März 2024 mit seinem Vorschlag zur – vom Rechnungshof geforderten – Reform der Bildungskarenz. Nicht nur kostet diese immer mehr Geld: Die Ausgaben stiegen von 2019 bis 2023 von 140 Millionen Euro jährlich auf 357 Millionen Euro. Sondern sie erweist sich auch als wenig treffsicher und als Umverteilung von unten nach oben . Denn es sind gut gebildete Frauen und Männer, die oft direkt im Anschluss an eine Elternkarenz in Bildungskarenz gehen und bisweilen bloß Kurse mit Hobbycharakter belegen. Kocher wollte die Bedingungen verschärfen und vermehrt auch Niedrigqualifizierte ansprechen . Allein – die Pläne versandeten.

Wenn es keine großen Erfolge gibt, muss man die kleinen feiern. So gelang es Kocher, die geblockte Variante der aus öffentlichen Mitteln geförderten Altersteilzeit abzuschaffen, die eigentlich eine versteckte Frühpension ist: Arbeitnehmer sind in Altersteilzeit, arbeiten aber voll weiter, um dank der so angesparten Arbeitszeit früher in Pension gehen zu können. Mit 2029 läuft die Förderung für dieses Modell aus.

Eine fast revolutionäre Reform strebte Kocher 2022 bei der Arbeitslosenversicherung an. Statt wie derzeit 55 Prozent für bis zu einem Jahr sollten Arbeitslose 70 Prozent des letzten Monatsbezugs erhalten, allerdings nur in den ersten drei Monaten und danach abnehmend. Allerdings gelang es Kocher nicht, eine Einigung zwischen ÖVP und Grünen zustande zu bringen. Die Reform scheiterte am Streit um Zuverdienstgrenzen in der Arbeitslosigkeit.

Freuen darf sich Kocher auch über eine Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte, die einen leichteren Zuzug von Fachkräften aus Drittstaaten ermöglicht. Zum Heuler wurde sie deswegen auch nicht. Der Facharbeitermangel wird auch den nächsten Wirtschaftsminister und Arbeitsminister, ob in Personalunion oder als Duo, beschäftigen.

Detailliebe

Wie viele Experten in der Politik kennt Kocher alle Details – und verliert sich bisweilen darin. Als IHS-Chef meinte er in einem Interview, „dass viele Ökonomen zu vielen Dingen etwas sagen, ohne zu wissen, was zu tun ist.“ Oft ist es auch so, dass ein Ökonom durchaus wüsste, was zu tun ist, als Politiker aber nichts oder das Gegenteil tut. So ist der Wissenschafter Kocher davon überzeugt, dass Freihandelsabkommen (wie der noch immer nicht finalisierte EU-Mercosur-Pakt) den Wohlstand mehren. Als Politiker muss er akzeptieren, dass die ÖVP-Bauernschaft, Grüne, Handelskonzerne und die „Kronen Zeitung“ den Freihandel mit südamerikanischen Staaten verteufeln.

Wer in der Sache recht hat, kann sich in der politischen Kommunikation dennoch irren. Dies lernte Kocher im Februar 2023 auf eine harte Tour. In einem „Kurier“-Interview räsonierte er darüber, wie man die Vollzeitbeschäftigung gegenüber der Teilzeitarbeit attraktiver machen könnte. Kochers Ansatz: „In Österreich wird bei Sozial- und Familienleistungen wenig unterschieden, ob jemand 20 oder 38 Stunden arbeitet. Wenn Menschen freiwillig weniger arbeiten, dann gibt es weniger Grund, Sozialleistungen zu zahlen.“