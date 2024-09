myClubs: Kräftemessen in der Fitness-Branche

profil sprach mit Fitnessstudios in Wien über ihre Zusammenarbeit mit myClubs. Für die meisten überwiegt der Nutzen: Neue Kundinnen werden auf ihre Standorte aufmerksam, da sie in der myClubs-App gefunden werden. Dennoch erzählen besonders Betreiber kleinerer Sport-Boutiquen, dass es schwierig ist, daraus eigene Mitgliedschaften zu generieren oder die Studios kostendeckend zu führen.

Reformer Pilates, Lunchtime Yoga, Bungee Fitness: 35 Sportarten zum monatlichen Fixpreis, jede Woche eine neue Fitness-Erfahrung in einem Studio der Wahl. Bei myClubs ist das möglich. Das 2014 gegründete Start-Up aus Wien hat sich von der Sport-Plattform zum omnipräsenten Fitness-Aggregator entwickelt. Doch in der Branche keimt Kritik an myClubs auf: Zu groß sei die Marktmacht, zu wenig würde der Abo-Gigant die Interessen der einzelnen Studiobetreiber beachten.

Fitness-Abos boomen – und die Kundschaft gewöhnt sich an die Vielfalt zur Flatrate, die Sport-Aggregatoren bieten. Sechs Anbieter sind mittlerweile in Wien tätig, myClubs gilt als Marktführer. Laut eigenen Angaben sind zirka 20.000 Kund:innen registriert. Das „unlimited“-Abo um 99 Euro im Monat erlaubt einen Besuch pro Tag und Standort. Ein Standort darf höchstens viermal im Monat besucht werden. Dafür stehen allein in Wien über 400 Partnerbetriebe zur Auswahl. Mit der Vielfalt zu diesem Preis können kleinere Anbieter nicht mithalten und befürchten, an Bedeutung zu verlieren.

Sport als Netflix-Modell

Ist die Zeit der exklusiven Sport-Abos vorbei? Das sieht ein Geschäftsführer aus Wien anders. Der Mann betreibt gemeinsam mit einem Partner zwei Studios in der Hauptstadt. Sein Name soll hier nicht erscheinen, weil er mit profil über die Inhalte seines Vertrags mit myClubs spricht: Er erhält weniger als 10 Euro für einen Kurs. Zwischen den zwei Standorten gibt es jedoch einen großen Unterschied: In einem der Studios baute er seit über einem Jahrzehnt eine treue Stammkundschaft auf. Dort würde mehr als die Hälfte der Kund:innen bereits länger als drei Jahren regelmäßig trainieren. „Während Corona hat sich eine starke Community gebildet“, so will er auch weiterhin eine loyale Kundschaft locken: Mit personalisierten Trainings und einer familiären Umgebung. Das schafft myClubs noch nicht – die Plattform vergibt nur Restplätze, die schnell ausgebucht sein können.

Für seinen zweiten kürzlich eröffneten Standort rentiert sich die Teilnahme an myClubs wiederum noch nicht. Trotzdem sagt der Fitnessbetreiber: „Wir sind froh, dass wir myClubs haben.“ Weil das Studio in der App aufscheint, werden „von Monat zu Monat immer mehr“ Kund:innen darauf aufmerksam. Er hofft auf mehr eigene Mitgliedschaften. Immerhin: „Dabei sein, kostet nichts“, sagt er.