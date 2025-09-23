Markus Figl will den undankbarsten Politjob überhaupt. Warum bloß?

Figl übernimmt damit eine der undankbarsten Funktionen des Landes. Bei der Gemeinderatswahl am 27. April wurde die ÖVP auf 9,65 Prozent dezimiert, Obmann und Spitzenkandidat Karl Mahrer trat zurück. Warum tut sich Figl das an? „Wahrscheinlich mag ich Herausforderungen. Aber ich sehe darin auch eine große Chance“, sagt er vergangene Woche zu profil.

Nonsens-Lösung

Auf das Desaster reagierte die ÖVP– wider jede Ratio – mit einer Fraktionierung. Bei der Präsidiumssitzung am Tag nach der Wahl ritterte neben Figl auch der Bezirksvorsteher von Döbling, Daniel Resch, 41, um die Obmannschaft. Hinter Resch steht der Wirtschaftsbund um seinen mächtigen Wirtschaftskammer-Präsidenten Walter Ruck; hinter Figl der gescheiterte Karl Mahrer und ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti, dem Ambitionen nachgesagt werden, dereinst selbst Wiener ÖVP-Obmann zu werden. Die Auseinandersetzung endete nach einer Kampfabstimmung in einem Nonsens-Kompromiss. Der Parteivorsitz ging an Figl, Resch sollte Vizebürgermeister werden, falls SPÖ-Chef Michael Ludwig die ÖVP in eine Koalition holen würde. Der Bürgermeister machte lieber mit den Neos weiter. Der Konflikt zwischen Figl-Lager und Resch-Anhängern brodelt weiter.

Der neue Wiener ÖVP-Obmann zählt zum Parteihochadel. Sein Großonkel Leopold Figl – Bundeskanzler, Außenminister, Unterzeichner des Staatsvertrags am 15. Mai 1955 – ist ein schwarzer Säulenheiliger. Öfter als auf seinen Nachnamen werde er aber auf seine Größe angesprochen, sagt der Zwei-Meter-Mann.

Bürgerlicher als Figl geht es eigentlich kaum: Jurist und Politologe, vier Kinder, gebildet, gewandtes Auftreten, seit Teenager-Jahren ÖVP-Mitglied, Cartellbruder der Katholischen Verbindung „Norica“. Als Chef der Jungen ÖVP im 1. Bezirk bot er einst einem Grünschnabel namens Sebastian Kurz die erste politische Heimstätte. Im Dezember 2015 wurde Figl Bezirksvorsteher der Wiener Innenstadt. Wo sonst?

Figls Programm für den 1. Bezirk könnte man so umschreiben: aus einer Overtourism-Zone wieder ein Habitat für 16.000 Einwohner zu machen. Bedeutet: weniger Schanigärten im Sommer, weniger Punschstände im Winter, weniger Souvenirläden, weniger Autos im Zentrum. Figl ließ Bäume am Michaelerplatz pflanzen und setzte sich für Hufbeschläge aus Gummi für Fiaker-Pferde zur Schonung des Asphalts ein. Figl ist viel unterwegs, aber keine Bezirksvorsteherdüse, die durch die Grätzln fegt. Seinen Job erledigt er offenbar so gut, dass die Einwohner der Innenstadt ihn und die ÖVP bei den Bezirksvertretungswahlen 2020 und 2025 mit überzeugenden Mehrheiten wiederwählten.