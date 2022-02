Peter Hacker im Club 3: „Milliarde fürs Testen“

„Alles gurgelt“ könnte die gesamte Ostregion mit Tests versorgen, sagt Hacker. Ein zweiter Standort in Salzburg oder Tirol sollte den Rest abdecken. Die Tests für Geimpfte kostenpflichtig zu machen, davon hält er nichts. „Damit öffnen wir die Büchse der Pandora.“ Österreich habe ein solidarisches Gesundheitssystem nicht nur für Ungeimpfte, sondern auch für „Raucher, Stelzen-Fans oder Radfahrer, die keinen Helm tragen“.

3G am Arbeitsplatz, solange Impfpflicht gilt

Gar nicht nachvollziehen kann Hacker das Signal Mücksteins, wonach auch die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) am Arbeitsplatz durch die Öffnung fallen soll. Laut Hacker sollte am Arbeitsplatz so lange 3G gelten, solange die Impfpflicht gilt. Zum SPÖ-Beschluss pro Impfpflicht steht Hacker weiterhin. Er geht davon aus, dass diese ab 15. März auf der Straße auch kontrolliert wird.

Hacker verriet gegen Ende noch, warum er so gerne „Wuchteln“ schiebt. „Ich will komplizierte Dinge einfach erklären.“ Jüngstes Beispiel: der Vorwurf an Mückstein und die Regierung, „Infektionslotterie“ zu spielen. Egal ob „ZIB 2“ oder Club 3, Hacker ist derzeit ganz in seinem Element. Der Gesundheitsstadtrat nimmt sich die Bühne, wo er nur kann. Im Unterschied zum Gesundheitsminister.