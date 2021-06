Wenn sich das Klima wandelt

Ferngesteuerte Klimaanlagen

In den USA schrammen manche Gegenden bei Hitzewellen immer mal gerade so an einem Blackout vorbei. Um derartige Probleme zu verhindern, setzten Stromversorger in Texas vor einigen Tagen einen bemerkenswerten – in gewisser Weise jedoch auch besorgniserregenden – Schritt: Per Fernsteuerung unterbanden sie, dass Kunden ihre Klimageräte weiter nach unten regeln konnten. Die modernen Technik, durch die Haushaltsgeräte inklusive Thermostate mit dem Internet verbunden sind, macht das möglich. Gegebenenfalls ist es im sogenannten Smart-Home dann eben ein bisschen wärmer.

Wer mehr über die Folgen der Klimakrise und über die großen Umweltthemen der heutigen Zeit erfahren möchte, dem sei der Podcast „Tauwetter“ von Christina Hiptmayr und Joseph Gepp wärmstens (nochmals pardon) ans Herz gelegt. Kürzlich erschien bereits die elfte Folge. Alle Episoden können Sie kostenlos auf profil.at nachhören.

Ein Investorengericht für die EU?

Joseph Gepp hat sich Anfang dieser Woche übrigens noch mit einem anderen Klima eingehend beschäftigt: Um das „Investitionsklima in der EU zu optimieren“, überlegt die Europäische Kommission, einen „Investitionsgerichtshof auf EU-Ebene“ einzuführen, wie eine gemeinsame Recherche von profil und „Der Spiegel“ zeigt. Derartige Investorengerichte gelten als höchst umstritten, da sie letztlich an der normalen Gerichtsbarkeit vorbeiführen.

Vorstände ohne Frauen

Christina Hiptmayr wiederum hat sich in der aktuellen profil-Ausgabe Männern gewidmet, die im Alltag modetechnisch sogar noch über meine hochgesteckten Zielvorstellungen hinausgehen: den Anzugträgern. Auffallend gehäuft treten diese in der Führungsebene großer Unternehmen auf. In 15 von 20 ATX-Konzernen ist der Vorstand ausschließlich männlich besetzt. Welche Ausreden die Firmen dafür finden, lesen Sie hier.

Natürlich sind die Vorstandsetagen entsprechend klimatisiert, was das Anzugtragen zur Zeit einigermaßen erleichtern dürfte. Vielleicht würde ein sachtes Drehen am Smart-Thermostat mehr bewirken als die bisherigen Versuche, für Geschlechtergerechtigkeit im Top-Management zu sorgen?

Bewahren Sie in dieser heißen Zeit einen kühlen Kopf!

Stefan Melichar