In dubio pro Deo?

Bekennende Bartträger in der Spitzenpolitik sind in zwei von zwei von profil recherchierten Fällen großgewachsene ältere Herren mit feinen Umgangsformen, die im Zivilberuf Universitätsprofessoren waren. Einer ist bereits Bundespräsident, der andere für den Job auch geeignet. Bildungsminister Heinz Faßmann wäre das erste nicht in Österreich (Düsseldorf! Wer wohnt schon in Düsseldorf?) geborene Staatsoberhaupt – nach Karl Renner, Theodor Körner und Adolf Schärf. Und die profil-Morgenpost würde es exklusiv vorausgesagt haben.

Alexander Van der Bellen und Heinz Faßmann sind eher die Dreitagesbartträger. Ein richtiger Vollbart ist ja auch unpraktisch – wie es Harald Schmidt 2017 im profil-Interview schilderte: "Das Essen hängt Ihnen überall drin."

Harald Schmidt war ausgebildeter Gelegenheitsschauspieler. Seine berühmteste Rolle gab er als Lucky in Becketts Tragikomödie "Warten auf Godot" 2002 in Bochum (auch keine Weltstadt). Eine bemerkenswerte Aufführung des Stücks fand 1993 mitten im Bosnienkrieg am Nationaltheater Sarajewo statt. Regie führte Susan Sontag. Über Leben und Werk der bejubelten Pop-Ikone und gefürchteten Geistesgröße sind drei neue Bücher erschienen. Ein "vorweihnachtliches Lesefest" nennt profil-Literaturkritiker Wolfgang Paterno die Lektüre.

Gernot Bauer