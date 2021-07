Zur Not hilft Fußball

„Das Virus macht keine Ferien“

In Wien liegt die sogenannte Positivitätsrate bei 0,05 – also etwas höher, aber immer noch sehr niedrig. Das ändert nichts an den tiefen Sorgenfalten, mit denen Vertreter der Rathaus-SPÖ seit Wochen durch die Gegend laufen. Bei den ersten Lockdowns waren die Wiener noch störrisch. Jetzt kriegen sie von Einschränkungen nicht mehr genug. Bürgermeister Michael Ludwig hat den Spaß an Corona-Maßnahmen in dem Moment entdeckt, als Bundeskanzler Sebastian Kurz selbigen verlor. Seit die Regierung aufsperren will, wollen die Wiener nicht mehr.

Weil heute weitere von der Bundesregierung beschlossene Lockerungen in Kraft treten, musste die Wiener Stadtregierung gestern noch schnell dazwischen funken. „Das Virus macht keine Ferien“, erklärte der Bürgermeister pathetisch, bevor er verkündete, dass ab sofort schon Kinder ab sechs Jahren unter die 3-G-Regel fallen. Wohnzimmertests werden in Wien nicht mehr anerkannt. Dafür bleibt die Registrierungspflicht in der Gastronomie. Das alles gelte jetzt einmal bis Ende August, dann werde evaluiert, so der Bürgermeister. Bis dahin wird es auch schon etwas herbsteln, weswegen man die Maßnahmen dann gleich wieder verschärfen kann.

Wenn ich eine Pause vom permanenten Weltuntergang brauche, schaue ich mir ein Spiel der Fußball-Europameisterschaft an. Egal, wie viele Leute im Stadion sitzen dürfen: Sie führen sich auf wie früher. Es wird geschrien, gejubelt, gesungen, man fällt einander um den Hals und in die Arme, und wer weint, wird getröstet. Fußballfans haben nicht verlernt, sich wie Menschen zu benehmen. Das ist vielleicht nicht vernünftig, aber beruhigend. „Liebe ist… sowas Ähnliches wie Fußball“, schreibt Sebastian Hofer in seinem dieswöchigen Euro-Tagebuch. Er meint damit nicht die Fans, aber der Analyse kann man jedenfalls zustimmen. Außerdem kam Österreich in diesem Turnier genauso weit wie Deutschland. Wir können also sagen, es steht unentschieden.

Der Sommer ist wunderbar. Lassen Sie sich bloß nichts anderes einreden!

Rosemarie Schwaiger